iQOO анонсировала смартфон Neo6 SE с экраном AMOLED нового поколения

Смартфон iQOO Neo6 SE представят 6 мая 2022 года с обновленным экраном AMOLED.

В iQOO Neo6 SE будет использоваться плоская панель Samsung E4 AMOLED с сертификацией HDR10+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 1200 Гц для мгновенного отклика на касание. Кроме того, яркость панели может достигать 1300 кд/м 2. Смартфон iQOO Neo6 SE будет оснащен проверенным процессором Qualcomm Snapdragon 870, обеспечивающим бесперебойную работу всех приложений. Устройство должно поставляться с большой батареей емкостью 4700 мАч и поддержкой быстрой зарядки iQOO 80 Вт. Ожидается, что он будет работать под управлением Android 12 из коробки со пользовательским интерфейсом iQOO. Более подробные характеристики устройства будут доступны позднее.