iQOO планирует представить два новых смартфона в марте

В начале прошлого года iQOO была одной из первых компаний, запустивших в Индии смартфон с поддержкой 5G — китайский бренд представил iQOO 3 в стране в вариантах 4G и 5G. Прошел почти год, а новых моделей данная фирма так и не выпустила. К счастью, согласно новым слухам, ситуация может скоро улучшиться. По словам журналиста из XDA Developers, iQOO, независимый бренд Vivo, может выпустить два устройства в Индии в ближайшие месяцы, начиная с марта. Он также предполагает, что одним из них может быть последний флагманский смартфон бренда — iQOO 7. Естественно, устройство будет представлено не только в Индии, но и в других регионах, где производитель продает свои устройства на текущий момент. Вопрос только в стоимости и ограничениях по региону.

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