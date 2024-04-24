iQOO представила свои первые умные часы

Сегодня компания iQOO официально представила свои первые умные часы, которые на деле оказались очень похожи на другой гаджет под названием Vivo Watch 3. Даже платформа BlueOS, на которой они работают, аналогична умным часам Vivo Watch 3, тогда как большинство решений на рынке построено на базе операционной системы Google Wear OS. Более того, производитель отметил, что у гаджета есть версия с eSIM, поэтому часы могут работать независимо от смартфона в отличие от большинства умных часов с собственной операционной системой. Здесь даже есть магазин приложений, которые можно устанавливать во встроенную память устройства. Данные часы получили OLED-дисплей с диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466x466 пикселей. Интересно, что устройство автоматически определяет когда вы меняете ремешок и автоматически загружает соответствующий циферблат.

На корпусе устройства можно отметить два аппаратных элемента управления — вращающийся корпус сверху и кнопка снизу. Также присутствует микрофон и динамик для Bluetooth-звонков в случае, если пользователь купит версию с eSIM. Интересно, что в течение дня система часов использует видимый свет для отслеживания вашего пульса и уровня кислорода в крови, а ночью она переключается на невидимый инфракрасный свет, чтобы часы не мешали вашему сну мигающими огнями. iQOO утверждает, что многочисленные датчики в сочетании с алгоритмом достигают точности в 97,7% при отслеживании пульса. Это довольно важный момент.