iQOO раскрыла дизайн смартфона iQOO Neo 10

Компания iQOO опубликовала изображение, раскрывающее дизайн еще не представленных смартфонов серии iQOO Neo 10. Отметим плоскую боковую рамку и фирменный двухцветный дизайн тыльной панели, который на этот раз имеет сочетание оранжевого и серого. Также производитель подтвердил наличие сдвоенной основной камеры с поддержкой оптической стабилизации изображения.

Ранее сообщалось о плоском дисплее 8T LTPO, ультразвуковом дактилоскопическом сенсоре, кремний-углеродных аккумуляторах высокой ёмкости и поддержке 120-Вт проводной быстрой зарядки. Предполагается, что iQOO Neo 10 будет основана на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Neo10 Pro на 3-нанометровой MediaTek Dimensity 9400.