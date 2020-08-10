iQOO стара партнером BMW

Если вы следите за рынком китайских смартфонов, то должны понимать, что в определенный момент все крупные игроки рынка начинают выходить на новые для себя локации и регионы, чтобы привлечь больше внимания и получить больше аудитории. Например, компания iQOO, которая уже довольно длительное время выпускает качественные смартфоны с высокой производительностью, решила привлечь к себе дополнительное внимание благодаря партнерству с компанией BMW — теперь на крышах гоночных болидов компании будет размещен логотип iQOO. Это позволит компании расширить круг своих фанатов, ведь гонки смотрит предпочтительно взрослая аудитория, которая чаще всего и покупает новые смартфоны. Ждем новостей относительно новинок iQOO с нетерпением.

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