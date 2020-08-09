iQOO выпустят планшет и ноутбук

В последнее время крупные производители электроники стали работать в направлении новых для себя рынков, так как это отличная возможность заработать больше личных средств привлекая свежую аудиторию. Например, это достаточно выгодно тем, кто делает электронику вроде смартфонов или планшетов. В компании iQOO решили пойти на более радикальные меры, создав два новых продукта — планшет и ноутбук. Сейчас еще не совсем понятно, когда данное устройство будет представлено, какие будут сильные и слабые стороны. Но производитель уже показал, что может делать крутые гаджеты за разумные деньги и мы верим, что с планшетами тоже проблем не будет. Вот к ноутбуку вопросов больше, так как это совсем другое производство, но мы подождем анонса.