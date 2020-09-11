iiyama анонсировала изогнутый монитор с частотой 144 Гц G-Master GB3266QSU-B1

Монитор поддерживает технологию FreeSync Premium. В меню есть расширенные настройки которые можно настроить под себя. GB3266QSU-B1 оснащен функцией подавления синего света и технологией предотвращения мерцания для снижения утомляемости глаз.
Есть два порта HDMI, два порта DisplayPort, четыре порта USB, разъем для наушников и два динамика мощностью 5 Вт. Подставка позволяет регулировать наклон, повороты в стороны и высоту монитора. На задней панели также есть монтажное крепление VESA 100 на 100 мм.
Цена и доступность пока не разглашаются.