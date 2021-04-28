iiyama представила монитор серии G-Master GB2770QSU

iiyama G-Master GB2770QSU - это 8-битный монитор с IPS-панелью.

27-дюймовый монитор с разрешением WQHD (2560 x 1440), обеспечивающим потрясающую скорость MPRT 0,5 мс и частоту обновления 165 Гц. Модель поддерживает технологию FreeSync Premium Pro. Кроме того, есть игровые режимы и функция Black Tuner. Яркость монитора 400 кд/м2.

iiyama G-Master GB2770QSU оснащен разъемом для наушников, двумя динамиками, портом HDMI и DisplayPort.

Подставка позволяет регулировать высоту, поворот, наклон экрана, а также установить его в режим портрета. Монитор поддерживает крепление VESA 100 х 100 мм.

iiyama G-Master GB2770QSU также доступен в 24-дюймовом варианте с Full HD разрешением.

Стоимость монитора не раскрыты.
Комментарии и отзывы iiyama G-Master GB2770QSU
Новости:
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука

Тестируемый сегодня монитор заметно отличается от рассмотренных ранее моделей. Это портативный Viewsonic ...
MSI продала три миллиона мониторов с 2016 года

MSI рада объявить о продаже трех миллионов мониторов с 2016 года. Тогда компания вышла на рынок мониторов...
ViewSonic представила новую серию мониторов VX18

Компания ViewSonic представила новые мониторы серии VX18. Модели предлагают быстрый отклик 1 мс, частоту ...
Xiaomi Mi QLED TV 4K 75 - самый дорогой телевизор компании

Xiaomi официально выпустила Mi QLED TV 4K 75 в Индии вместе с Mi 11 Ultra и серией Mi 11X. Этот новый тел...
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач

Тестируемый сегодня монитор Philips 242B9T поддерживает технологию SmoothTouch. Это многофункциональная м...
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Восстановленные MacBook Air замечены в К...
Восстановленные MacBook Air замечены в КВосстановленные модели MacBook Air 2020 года на базе процессора M1 только что были представлены в официал...
Опубликована фотоподборка складного смар...
Опубликована фотоподборка складного смар Вскоре после анонса складного смартфона Xiaomi Mi Mix Fold в сети появились живые фото и новые рендер...
Технические характеристики Samsung Galax...
Технические характеристики Samsung GalaxНовый смартфон Samsung Galaxy Quantum2 будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением W...
Выбираем автохимию для автомобиля...
Выбираем автохимию для автомобиляНас достаточно часто спрашивают о том, какая Автокосметика и Автохимия нужна для пользователя, чтобы его ...
Razer выпустила игровую мышь Viper 8KHz ...
Razer выпустила игровую мышь Viper 8KHz Razer Viper 8KHz - новая игровая мышь компании, судя по названию, модель получила высокую частоту спроса ...
Представлены смартфоны OPPO F19 Pro и F1...
Представлены смартфоны OPPO F19 Pro и F1Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями F19 Pro и F19 Pro+, которые построены на аппаратн...
Выпущен блок питания Cooler Master V850 ...
Выпущен блок питания Cooler Master V850 Cooler Master выпустила на рынок блок питания V850 Gold V2 White Edition в белом корпусе. Модель идеально...
Ноутбук XMG Ultra 17 получил процессор C...
Ноутбук XMG Ultra 17 получил процессор CКомпания Schenker пополнила ассортимент ноутбуков очень производительной моделью XMG Ultra 17, базовая ве...
Представлена компактная акустика SVEN PS...
Представлена компактная акустика SVEN PSSVEN PS-48 - миниатюрная, но универсальная акустика. При своих размерах, акустика обладает объемный звуко...
Moto G10 чего ожидать...
Moto G10 чего ожидатьВ декабре 2020 засветился смартфон Moto G10 под кодовым названием Capri. Смартфон будет оснащен 6,5-дюймо...
Sony FX3 унаследует пользовательский инт...
Sony FX3 унаследует пользовательский интВ сети появились скриншоты пользовательского интерфейса компактной кинокамеры Sony FX3, официальный дебют...
10-дюймовый ноутбук One Mix 4 Platinum о...
10-дюймовый ноутбук One Mix 4 Platinum оКомпания One Netbook пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью One Mix 4, которая появится в ...
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor