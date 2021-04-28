iiyama представила монитор серии G-Master GB2770QSU

iiyama G-Master GB2770QSU - это 8-битный монитор с IPS-панелью.

27-дюймовый монитор с разрешением WQHD (2560 x 1440), обеспечивающим потрясающую скорость MPRT 0,5 мс и частоту обновления 165 Гц. Модель поддерживает технологию FreeSync Premium Pro. Кроме того, есть игровые режимы и функция Black Tuner. Яркость монитора 400 кд/м2.

iiyama G-Master GB2770QSU оснащен разъемом для наушников, двумя динамиками, портом HDMI и DisplayPort.

Подставка позволяет регулировать высоту, поворот, наклон экрана, а также установить его в режим портрета. Монитор поддерживает крепление VESA 100 х 100 мм.

iiyama G-Master GB2770QSU также доступен в 24-дюймовом варианте с Full HD разрешением.

Стоимость монитора не раскрыты.