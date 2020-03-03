iiyama выпускает 4K монитор

iiyama ProLite X4372UHSU предлагает разрешение экрана 3840 x 2160 пикселей. Монитор позволяет использовать два окна в одном, что гарантирует многозадачность для пользователя.

Модель X4372UHSU имеет 43 дюймовую панель с матрицей IPS. Соотношение сторон 16: 9. Коэффициент контрастности 13000: 1.

Монитор оснащен множеством цифровых входов. два порта HDMI 2.0, два порта DisplayPort 1.2, четыре USB (два USB 2.0 и два USB 3.0). Производитель оборудовал монитор динамиками мощностью 9 Вт. Крепление для наушников на задней панели монитора.

Дополнительные функции: крепление VESA, технологии Flicker-Free и Blue Light Reducer и High Dynamic Range (HDR) для снятия напряжения глаз во время длительного использования, а также регулировка наклона.