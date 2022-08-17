itel запускает промоакцию на линейку смартфонов Vision 3

itel запускает промоакцию на линейку смартфонов Vision 3 в честь начала нового учебного года. До 18 сентября в магазинах партнеров бренда устройства доступны со скидкой до 1500 рублей.

Смартфон Vision 3 Plus представлен в строгом и стильном дизайне. Корпус устройства с текстурным рисунком в виде вертикальных полос имеет матовую поверхность. Крупный модуль основной камеры выполнен из глянцевого полимера - на нем также расположился сканер отпечатков пальцев. Модель доступна в трех цветах: черный, синий и зеленый. Новинка оснащена 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1640 × 720 пикселей. Экран занимает 90% площади фронтальной поверхности смартфона, что обеспечивает потрясающие впечатления от просмотра контента. Стекло 2.5D делает экран изысканнее, благодаря ему смартфон удобно держать в руках.

Устройство выделяется емким аккумулятором на 6000 мАч и функцией быстрой зарядки мощностью 18 Вт. По сравнению с предыдущим поколением Vision скорость зарядки Vision 3 Plus возросла в три раза. Смартфону достаточно всего 10 минут подзарядки для 3,5 часов работы в режиме разговора. Vision 3 Plus оснащен усовершенствованной интеллектуальной системой AI Power Master Management, которая помогает контролировать энергопотребление и делает его эффективнее.

За производительность Vision 3 Plus отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T606. Его возможностей достаточно для быстрой работы в режиме многозадачности и запуска 3D-игр. Специальный игровой режим обеспечивает более плавный игровой процесс и открывает пользователю дополнительные настройки: например, можно отключать выбранные уведомления, чтобы они не отвлекали пользователя от игры. Устройство оснащено 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти, что позволяет наслаждаться бесперебойной работой гаджета. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки itel OS на базе Android 11.

Новинка оснащена двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. Искусственный интеллект определяет сцену и объект съемки, что помогает улучшить качество снимков. Функция Al Beauty Effect позволяет сделать портретные снимки более четкими и естественными. Камеры Vision 3 Plus способна снимать фото и видео с разрешением Full HD.

Благодаря модулю NFC пользователь может совершать быстрые и безопасные платежи с помощью смартфона. Vision 3 Plus имеет два режима разблокировки: по лицу и по отпечаткам пальцев. Это помогает сохранить данные в целости и сохранности. Оба способа работают мгновенно и моментально открывают доступ к смартфону. Помимо этого устройство имеет дополнительную защиту в виде антикражной сигнализации, а также функций приватности и защиты от подглядывания.

Младшая модель Vision 3 имеет меньшие габариты и вес — 164,5 х 76 х 8,85 мм при 198 гр. Модель оснащена TFT-дисплеем с диагональю 6,56 дюйма и разрешением 1612 × 720 пикселей. За автономность отвечает аккумулятор на 4900 мА·ч и система AI Power Master Management. Устройство оснащено двойной основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Vision 3 работает на Android 11 Go и поставляется с процессором Unisoc Spreadtrum SC9863A. Пользователю доступны два варианта конфигурации памяти: 3/64 ГБ и 2/32 ГБ. Смартфон представлен в трех цветах: зеленом, синем и черном.

Розничная цена новинок без учета скидки до 1500 рублей составляет: Vision 3 Plus 4/64 ГБ – 10 990 рублей, Vision 3 3/64 ГБ – 9 990 рублей и Vision 3 2/32 ГБ – 8 990 рублей.
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