На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях

Мы уже не первый год выпускаем обзоры на смартфоны Huawei, но еще ни разу не посвящали отдельный материал исключительно камере одного из них. Исправляемся. Делать мы это будем на примере самого актуального флагмана Huawei Mate 50 Pro, обладающего основной камерой на 50 Мпикс с регулируемой диафрагмой, телевиком с 3.5-кратным оптическим зумом, ультраширокоугольником с автофокусировкой и еще много чем другим. Для данного обзора мы устроили прогулку по центру Москвы, чтобы наглядно продемонстрировать, до какого уровня доросла мобильная фотография от Huawei.

Начнем с того, что на нашем сайте уже выходил полноценный обзор на Huawei Mate 50 Pro со всеми техническими подробностями модели. Камера данного флагмана состоит из четырех модулей:- Основной на 50 Мпикс c диафрагмой f/1.4 – 4.0;- Ультраширокоугольный модуль на 13 Мпикс c диафрагмой f/2.2;- Телефотомодуль 64 Мпикс f/3.5;- ToF-сенсор для измерения глубины резкости;

Основная камера

Главной фишкой смартфона является регулируемая физическая диафрагма основной камеры. Ее значения можно менять в диапазоне от f/1.4 до f/4.0. Благодаря этому можно получать светлые фотографии и максимально реалистично размытый задний фон. Чтобы воспользоваться данной фишкой, нужно перейти в раздел «Диафрагма» и выбрать режим «Физическая диафрагма». При f/1.4 задний фон будет сильно размыт, а при f/4.0 он станет полностью видимым.

Основная камера еще хороша тем, что она имеет цветной фильтр RYYB. Он пропускает больше света, чем традиционный RGGB. Реализовано это за счет того, что в самом сенсоре зеленый цвет был заменен на желтый. Благодаря этому снимки выходят более яркими и контрастными даже в темное время суток. Плюс каждая фотография проходит через фирменную технологию обработки XD Fusion Pro, что также положительно сказывается на уровне их контрастности. Так как основная камера оснащена OIS стабилизацией, то почти все снимки получаются без смазываний.

Основная камера еще хороша тем, что она имеет цветной фильтр RYYB. Он пропускает больше света, чем традиционный RGGB. Реализовано это за счет того, что в самом сенсоре зеленый цвет был заменен на желтый. Благодаря этому снимки выходят более яркими и контрастными даже в темное время суток. Плюс каждая фотография проходит через фирменную технологию обработки XD Fusion Pro, что также положительно сказывается на уровне их контрастности. Так как основная камера оснащена OIS стабилизацией, то почти все снимки получаются без смазываний.

Еще одним преимуществом камеры является поддержка алгоритмов искусственного интеллекта. Он умеет сам определять объекты в кадре, и в зависимости от них выставлять наиболее подходящие параметры камеры: экспозиция, выдержка, баланс белого и тд. На деле это все выливается в то, что фотографии выглядят более насыщенными и детализированными.

Не стоит забывать о режиме «Профи». Он полностью развязывает руки и дает возможность выставлять ровно те параметры, которые вы хотите. Здесь можно вволю поиграться с ручным фокусом, степенью выдержки, уровнем ISO, экспозицией и тд.

Портретный режим

В смартфоне предусмотрен портретный режим. Он позволяет красиво размывать задний фон в стиле Боке. Делать снимки можно на одну из основных или лицевую камеры. К слову, фронталка в Mate 50 Pro тоже не простая. Она имеет широкий угол наклона, поэтому в один кадр помещается сильно больше объектов, чем обычно.

Ультраширокоугольник

Угол обзора у ультраширокоугольника составляет 120 градусов. Большим его плюсом является наличие шустрого автофокуса. По уровню детализации его можно считать в принципе одним из лучших среди всех смартфонов. С цветопередачей тоже все замечательно.

Еще на него можно делать макроснимки вблизи. Самое главное, что фотографии при таком режиме выходят крайне резкими без так называемого «мыла». Есть, где развернуть свой творческий потенциал.

Телефотомодуль

Телефотомодуль обладает 3,5-кратным оптический зумом. В нем тоже есть автофокус и встроенная оптическая стабилизация. Фотографии на нее выходят не такими четкими, как на основную камеру, но тоже вполне себе годными, опять-таки в этом не последнюю роль сыграли алгоритмы обработки XD Fusion Pro. Максимальная степень приближения камеры составляет 100x. В таком случае уже будет отрабатывать гибридный зум.

Ночной режим

Ночной режим у Huawei Mate 50 Pro вышел более чем достойным. При просмотре некоторых снимков может показаться, что они и вовсе сделаны на профессиональный фотоаппарат, а не на компактный смартфон. Каждый снимок делается при небольшой выдержке в 3 секунды. При желании можно вручную выбрать ISO и ту же выдержку.

В камере разделе «Еще» есть интересный режим «Свет». Он позволяет запечатлеть на снимках при длительной выдержке световые шлейфы от разных объектов. Ими могут быть фары машин, лучи света и звезды на небе. Также таким образом можно сфотографировать плавные потоки воды. Главное взять с собой штатив, иначе фотографии получатся смазанными. Режим небанальный и дает широкое пространство для экспериментов.

Видео

Итоги

Если говорить о видео, то Huawei Mate 50 Pro умеет его писать в 4K при 60 кадров/сек. Изображение не дергается благодаря оптическому стабилизатору. Фокус при съемке не елозит с объекта на объект и в этом плане полный порядок. По звуку тоже все хорошо. Искажений по типу роллинг-шаттера не было зафиксировано. Видео тоже при желании можно записывать в ручном режиме.Huawei Mate 50 Pro является наглядным примером того, каким должен быть фотофлагман. Арсенала из четырех камер хватает под любые жизненные сценарии. С помощью них можно снимать объекты сильно вблизи в режиме марко, делать объемные кадры на тот же ультраширокоугольник, размывать задний фон с выставленной диафрагмой f/1.4 на основную камеру, запечатлеть что-то вдали на телевик и тд. При этом во всех случаях при съемке вам будут помогать алгоритмы искусственного интеллекта и технология обработки XD Fusion Pro. Также самые требовательные пользователи всегда могут воспользоваться режимом «Профи» и вручную выставить все параметры камеры.