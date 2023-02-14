Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой

По качеству исполнения Mate 50 Pro сразу читается его причастность к премиум сегменту — все идеально подогнано друг к другу, а материалы гармонично сочетаются между собой. Смартфон весит прилично: 205 грамм. Корпус защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Это значит, что его можно ненадолго погружать в пресную воду.
К нам на тест приехала самая дорогая версия Mate 50 Pro в оранжевой цвете или, как его называет HUAWEI, «Рассвет в горах». Также есть варианты смартфона в серебристом и черном цветах. В таком случае задняя крышка будет изготовлена из матового стекла.
В нашем случае в качестве материла на задней крышке используется экокожа, которая износоустойчивее натуральной кожи. На этом отличия от обычной версии не заканчиваются. Экран Mate 50 Pro в оранжевом цвете защищен стеклом Kunlun. По заявлениям HUAWEI оно в 10 раз прочнее обычного стекла.
На верхней грани смартфона есть микрофон и ИК-порт. Радует, что HUAWEI продолжает внедрять его в свои флагманские модели. Он позволяет добавлять частоты пультов от различных домашних устройств и управлять ими через смартфон.
На правой грани находится качелька громкости и кнопка разблокировки.
На нижнюю грань вывели гибридный слот для двух SIM-карт и NM-карты, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик.
Над экраном находится челка, в которой скрывает фронтальная камера, разговорный динамик и 3D-сканер распознавания лица. Вся его прелесть заключается в том, что он способен точно определять лицо даже в кромешной темноте и под отдаленным ракурсом.
Из интересного в настройках экрана можно включить темную тему, изменить цветовой режим или температуру, поменять разрешение и убрать вырез над экраном.
Количество оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а встроенной 512 Гбайт. Со скоростью работы памяти у них все более чем хорошо.
Смартфон работает на последней версии EMUI 13. Интерфейс понятен и логичен, в нем ничего, что сбивает с толку. Из самых заметных изменений в новой версии ОС стоит отметить появление больших виджетов из стандартных приложений, которые можно по-разному группировать между собой. У смартфона есть поддержка Wi-Fi 6, а Bluetooth получил версию 5.2. Про NFC для бесконтактной оплаты тоже не забыли.
Наибольший интерес вызывает основной модуль. Он способен менять диафрагму с f/1.4 до f4.0, причем происходит это механическим путем, то есть на модуле есть полноценные лепестки, которые как на больших зеркальных камерах меняют свой размер. Таким образом, HUAWEI стали первыми, кто смог внедрить в мобильную камеру 10-ступенчатое изменение диафрагмы. На практике это позволяет делать яркие снимки с натуральным эффектом размытия заднего фона. Чтобы самостоятельно поменять светосилe камеры, нужно перейти в режим «Диафрагма» и сменить ее в разделе «физическая диафрагма».
В общем и целом, Mate 50 Pro делает яркие детализированные снимки, причем почти всегда они выходят резкими без смазывания за счет точной работы фокусировки. Также свою положительную роль оказывают фирменные алгоритмы обработки.
Ультраширокоугольный модуль оснащен фокусировкой. Фотографии на него выходят насыщенными с достойным уровнем детализации по центру.
Телеобъектив тоже нас порадовал. До приближения 3.5x работает оптический зум, а далее уже цифровой. Самое интересное, что максимальная степень приближения составляет 100x. Таким образом можно сфотографировать хоть луну. При этом алгоритмы смартфона сами определят ее наличие в кадре и подберут нужные настройки.
В ночное время суток камера тоже хорошо себя демонстрирует. Снимки выходят светлыми и без явных шумов. Правда порой фотографии по цветопередаче уходят немного в теплые тона, но в этом нет ничего страшного.
Фронтальная камера на 13 Мпикс получила светосилу f/2.4. Она работает вместе с 3D-модулем, который служит для измерения глубины резкости. Особенность передней камеры заключается, в том, что она имеет повышенный угол обзора и благодаря этому в кадр может влезть сильно больше объектов, чем обычно. Фотографии на нее выходят четкими как дневное, так и ночное время суток.
Видео на смартфон можно записывать в разрешении 4K при 60 кадров/сек. Картинка выглядит плавной и детализированной.