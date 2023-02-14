Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой

Для компании HUAWEI флагманы линейки Mate традиционно являлись неким пиком смартфоностроения, ведь они сочетали в себе самые передовые технологии и железо. В этом плане HUAWEI Mate 50 Pro не стал исключением. Он получил удивительные фотовозможности с камерой с регулируемой физической диафрагмой, яркий OLED-экран на 120 Гц, актуальный процессор Snapdragon 8 Gen. 1 4G и ударопрочное защитное стекло KUNLUN в самой дорогой версии смартфона. Насколько удачным вышел смартфон — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI Mate 50 Pro поставляется в черной коробке. Ее внутреннее содержимое довольно стандартное. В ней находятся сам смартфон, силиконовый чехол, зарядное устройство HUAWEI SuperCharge на 66 Вт, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM карты, руководство пользователя и гарантийный талон. На экран смартфона предусмотрительно наклеена защитная гидрогелеевая пленка.

Внешний вид

Дизайн HUAWEI Mate 50 Pro удался. Он выделяется собой, но при этом не кажется слишком вычурным. Особенно нас порадовал симметричный блок камер. Выглядит очень стильно. Если приглядеться, то можно заметить наличие вокруг него красивой ребристой окантовки, которая тоже придает некий шарм.

По качеству исполнения Mate 50 Pro сразу читается его причастность к премиум сегменту — все идеально подогнано друг к другу, а материалы гармонично сочетаются между собой. Смартфон весит прилично: 205 грамм. Корпус защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Это значит, что его можно ненадолго погружать в пресную воду.

К нам на тест приехала самая дорогая версия Mate 50 Pro в оранжевой цвете или, как его называет HUAWEI, «Рассвет в горах». Также есть варианты смартфона в серебристом и черном цветах. В таком случае задняя крышка будет изготовлена из матового стекла.

В нашем случае в качестве материла на задней крышке используется экокожа, которая износоустойчивее натуральной кожи. На этом отличия от обычной версии не заканчиваются. Экран Mate 50 Pro в оранжевом цвете защищен стеклом Kunlun. По заявлениям HUAWEI оно в 10 раз прочнее обычного стекла.

На верхней грани смартфона есть микрофон и ИК-порт. Радует, что HUAWEI продолжает внедрять его в свои флагманские модели. Он позволяет добавлять частоты пультов от различных домашних устройств и управлять ими через смартфон.

На правой грани находится качелька громкости и кнопка разблокировки.

На нижнюю грань вывели гибридный слот для двух SIM-карт и NM-карты, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик.

Над экраном находится челка, в которой скрывает фронтальная камера, разговорный динамик и 3D-сканер распознавания лица. Вся его прелесть заключается в том, что он способен точно определять лицо даже в кромешной темноте и под отдаленным ракурсом.Сканер отпечатков пальцев встроен под экран. Работает крайне шустро и точно. Единственное, хотелось бы, чтобы он находился чуть выше.

Экран

Касательно экранов у флагманов HUAWEI всегда был полный порядок и Mate 50 Pro не стал исключением. Его оснастили большим OLED-дисплеем на 6,74 дюйма. Его разрешение составляет 2616 х 1212 пикселей, что соответствует 428 ppi. Качество изображения превосходное. Цвета невероятно насыщенные и глубокие. Также производитель позаботился о снижении пульсации путем применения технологии ШИМ-затемнения 1440 Гц. Благодаря этому глаза от экрана меньше устают. Частота обновления экрана здесь тоже флагманские и составляют 120 Гц.

Из интересного в настройках экрана можно включить темную тему, изменить цветовой режим или температуру, поменять разрешение и убрать вырез над экраном.

Начинка

В качестве процессора в смартфоне выступает крайне производительный Snapdragon 8 Gen. 1 4G. Думаем, не надо говорить, что его мощности хватает под любые нужды, включая запуск самых требовательных играх на высоких настройках, например, Asphalt 9, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile и Fortnite. При пиковых нагрузках задняя крышка возле блока камер может нагреваться, но не до такой степени, чтобы это вызывало сильный дискомфорт.

Количество оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а встроенной 512 Гбайт. Со скоростью работы памяти у них все более чем хорошо.

Смартфон работает на последней версии EMUI 13. Интерфейс понятен и логичен, в нем ничего, что сбивает с толку. Из самых заметных изменений в новой версии ОС стоит отметить появление больших виджетов из стандартных приложений, которые можно по-разному группировать между собой. У смартфона есть поддержка Wi-Fi 6, а Bluetooth получил версию 5.2. Про NFC для бесконтактной оплаты тоже не забыли.

Камера

HUAWEI Mate 50 Pro оснастили порядочным набором из четырех модулей камер:- Основной на 50 Мпикс c диафрагмой f/1.4 – 4.0;- Ультраширокоугольный модуль на 13 Мпикс c диафрагмой f/2.2;- Телефотомодуль 64 Мпикс f/3.5;- ToF-сенсор для измерения глубины резкости;

Наибольший интерес вызывает основной модуль. Он способен менять диафрагму с f/1.4 до f4.0, причем происходит это механическим путем, то есть на модуле есть полноценные лепестки, которые как на больших зеркальных камерах меняют свой размер. Таким образом, HUAWEI стали первыми, кто смог внедрить в мобильную камеру 10-ступенчатое изменение диафрагмы. На практике это позволяет делать яркие снимки с натуральным эффектом размытия заднего фона. Чтобы самостоятельно поменять светосилe камеры, нужно перейти в режим «Диафрагма» и сменить ее в разделе «физическая диафрагма».

В общем и целом, Mate 50 Pro делает яркие детализированные снимки, причем почти всегда они выходят резкими без смазывания за счет точной работы фокусировки. Также свою положительную роль оказывают фирменные алгоритмы обработки.

Ультраширокоугольный модуль оснащен фокусировкой. Фотографии на него выходят насыщенными с достойным уровнем детализации по центру.

Телеобъектив тоже нас порадовал. До приближения 3.5x работает оптический зум, а далее уже цифровой. Самое интересное, что максимальная степень приближения составляет 100x. Таким образом можно сфотографировать хоть луну. При этом алгоритмы смартфона сами определят ее наличие в кадре и подберут нужные настройки.

В ночное время суток камера тоже хорошо себя демонстрирует. Снимки выходят светлыми и без явных шумов. Правда порой фотографии по цветопередаче уходят немного в теплые тона, но в этом нет ничего страшного.

Фронтальная камера на 13 Мпикс получила светосилу f/2.4. Она работает вместе с 3D-модулем, который служит для измерения глубины резкости. Особенность передней камеры заключается, в том, что она имеет повышенный угол обзора и благодаря этому в кадр может влезть сильно больше объектов, чем обычно. Фотографии на нее выходят четкими как дневное, так и ночное время суток.

Аккумулятор

Видео на смартфон можно записывать в разрешении 4K при 60 кадров/сек. Картинка выглядит плавной и детализированной.В HUAWEI Mate 50 Pro установили батарею на 4700 мАч. Несмотря на высокое разрешение экрана, повышенную герцовку и производительный процессор, в плане автономности смартфон демонстрирует весьма достойные показатели. Его спокойно хватает на весь день работы с постоянным использованием Wi-Fi, мобильной связи и выставленной яркостью на 70%. Если снизить разрешение до низкого и частоту обновления экрана на постоянные 60 Гц, то можно добиться еще более высоких результатов.От комплектной зарядки HUAWEI SuperCharge на 66 Вт от 0 до 100% смартфон заряжается за каких-то 40 минут. Есть поддержка беспроводной зарядки до 50 Вт и обратной зарядки до 7,5 Вт.

Итоги

HUAWEI Mate 50 Pro получился в положительном смысле нетипичным смартфоном. Он сильно выделяется своим дизайном за счет симметричного блока камер, стальной рамки и пестрой задней крышки оранжевого цвета. Все остальные параметры тоже сделаны на флагманском уровне. Больше всего внимания заслуживает камера, которая имеет в своем арсенале основной модуль с физически регулируемой диафрагмой, телевик с 3,5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольник с автофокусом. Из других плюсов смартфона стоит отметить OLED-дисплей на 120 Гц, производительный процессор, шуструю оболочку, наличие защиты от попадания пыли и влаги по стандарту IP68, хороший запас автономности и быструю зарядку. Из минусов мы смогли выделить разве, что большую челку над экраном, но ее полностью нивелирует точный 3D-сканер распознавания лица.