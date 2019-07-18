Клон BlackBerry Passport имеет гигантский аккумулятор

Новый телефон, выглядит как защищенный BlackBerry Passport под управлением Android. Квадратный 4,5-дюймовый ЖК-экран (1440 x 1440) и физическая клавиатура. Клавиатура имеет физические навигационные клавиши, а также пространство между ними для сканера отпечатков пальцев.

Другие характеристики включают в себя беспроводную зарядку, защиту от воды и пыли IP67, поддержку двух SIM-карт, разблокировку лица, NFC и на одиночную заднюю камеру. Но, пожалуй, лучшей функцией может быть срок службы батареи, предлагая батарею емкостью 6000 мАч, которая теоретически должна дать два дня работы.