macOS успешно запустили на iPhone

macOS на iPad по-прежнему остаётся лишь мечтой, однако сообщество джейлбрейкеров активно работает над тем, чтобы перенести десктопную систему Mac на мощные планшеты Apple. Для тех, кто всегда хотел сенсорный Mac, появилась хорошая новость — новый инструмент для джейлбрейка позволит управлять macOS прямо на iPad. То, что ещё недавно казалось дикой «хакинтош»-фантазией, постепенно становится реальностью благодаря энтузиастам взлома iOS. Разработчик Duy Tran уже добился значительного прогресса — в рамках проекта MacWSBootingGuide он сумел запустить на «железе» iPhone упрощённые версии Terminal, Disk Utility, Activity Monitor и даже Xcode. Добиться этого крайне непросто — нужна изобретательность и готовность выводить устройства Apple далеко за пределы задуманных компанией возможностей.

Пока тесты ведутся на iPhone, но схожесть iOS и iPadOS даёт основания полагать, что перенос на iPad не составит труда. Ситуация с джейлбрейком в целом остаётся неопределённой, однако инструменты вроде palera1n и Dopamine всё ещё работают на старых устройствах с чипом A11 Bionic и более ранних версиях. Они используют аппаратную уязвимость checkm8, которую Apple не может закрыть программными патчами. Это даёт совместимым устройствам возможность выйти из-за «забора» Apple и устанавливать сторонние твики, нарушающие фирменные ограничения, но при этом повышает риски для безопасности и стабильности системы. Хотя выглядят эксперименты очень интересно.