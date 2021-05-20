nubia Z30 Pro официально представили

Как и было запланировано, дочерняя компания ZTE nubia официально представила модель nubia Z30 Pro в Китае. Новейший флагманский смартфон от бренда — это ни что иное, как ZTE AXON 30 Ultra с ребрендингом в разных оттенках, с меньшим размером батареи, поддержкой более быстрой зарядки и более высокими ценниками. Недавно выпущенный nubia Z30 Pro имеет тот же дизайн, что и ZTE AXON 30 Ultra, но с другими цветовыми оттенками. Устройство доступно в трех цветах: Vast Black, Interstellar Silver и Black Gold Legend. Спереди смартфон красуется 6,67-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+), 10-битной глубиной цвета (1,07 миллиарда цветов), частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 20: 9 и приличным соотношением дисплея к корпусу.

Эта панель, сертифицированная SGS Eye Care, покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3, поддерживает затемнение, оборудована сканером под дисплеем и отверстием для фронтальной камеры. Также телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с двухканальной оперативной памятью LPDDR5 объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ. Чтобы снизить температуру, в телефоне установлен пятислойный графен и специальная пластина с жидкостным охлаждением. К сожалению, пока что смартфон официально представлен только для Китая, так что стоимость для отечественного рынка не сообщается, но мы подождем, пока производитель представит устройство и у нас, тогда можно будет говорить о конкуренции.
Комментарии и отзывы nubia Z30 Pro
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