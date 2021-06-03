Обзор Nintendo Switch Bravely Default II. Самая классическая из jRPG

Многие уверены, что раньше трава была зеленее, солнце ярче, а современная игровая индустрия зашла в тупик. Такого же мнения, видимо, придерживаются и создатели Bravely Default – серии, которая зародилась как ответвление линейки Final Fantasy. Главной целью здесь было отказаться от новомодных механик и вернуться к истокам жанра. Bravely Default II – третья игра франшизы, которую поклонники ждали более 9 лет, до мозга костей старается следовать канонам jRPG. Созданная под покровительством признанных мастеров жанра из Square Enix, она первая в линейке, кто посетил гибридную платформу Nintendo Switch.

Игра имеет свой собственный визуальный стиль, сочетающий японскую стилистику и эстетику средневековья. В персонажах прослеживается «чиби»-стиль, для которого характерны кукольные модельки с непропорционально большими головами. Для подобного олдскула это смотрится весьма аутентично, стоит лишь вспомнить пиксельных героев ранних «Финалок». Города же выглядит так, словно нарисованы акварельными красками, что в большой степени помогает передать сказочную атмосферу происходящего.

Сюжет довольно незатейлив и не связан с предыдущими играми серии. Нам предстоит взять под свой контроль некого парня Сета (если имя не нравится, то можно выбрать ему другое), страдающего амнезией после кораблекрушения. Впрочем, протагонист быстро осознает свою избранность и, заручившись поддержкой верных друзей, идет спасать мир от злобных злодеев, попутно занимаясь поисками стихийных кристаллов, которые фигурируют во многих играх Square Enix. Короли, артефакты, принцессы, драконы и прочие атрибуты прилагаются.

Весь игровой процесс разделен на три классических части. В городах происходит общение с различными персонажами, закупка снаряжения, отдых в гостинице и получение квестов. На карте можно перемещаться между локациями, сражаться с бродящими монстрами, косить траву с целью найти лут и развлекаться другими способами. В подземельях же исследуем лабиринты, убиваем монстров, собираем сокровища и сражаемся с боссом, при этом, сохраняться тут можно лишь на определенных точках.

Разработчики убрали из игры случайные встречи, и всех монстров мы видим заранее, правда, избежать сражений это помогает далеко не всегда: те, кто послабее, конечно, сами убегают, а более сильные – агрятся на нас. Особенно опасно ходить по просторам мира ночью, когда количество врагов просто зашкаливает. Если же напасть самому, размахивая мечом, то получим преимущество в бою. Противники возрождаются, так что полностью зачистить карту не удастся.

Во время битвы, стороны конфликта встают напротив друг друга, и действие переносится на арену, где противники ходят согласно своей инициативе – между действиями ваших персонажей вполне могут вклиниваться монстры. Передвигаться тут нельзя, лишь наносить удары, да применять способности. Некоторые противники имеют уязвимости к определенным видам стихийных атак или оружию, других удастся победить лишь обладая определенной профессией.

Главная «фишка» здесь – боевая система, вынесенная в заглавие самой игры. Основана она на Bravely Points (BP), которые можно тратить атакуя, либо накапливаясь защищаясь. За каждый потраченный BP, можно провести дополнительную атаку, а за несколько и особый прием. При этом, до трех BP можно «взять в кредит», получив тем самым 6 атак с команды из четырех персонажей уже на первый раунд. Обычно, этого достаточно, чтобы быстро расправиться со слабыми противниками, ведь при победе BP можно не возвращать. С более сильными врагами, а в особенности, с боссами, такой фокус уже не пройдет: победить с наскока их не получается, а пока количество BP меньше нуля, персонаж не может выполнять других команд, кроме защиты. Противники же не упустят момента провести свою серию ударов. Обычно у игрока есть контроль над всеми членами партии, но иногда к группе могут присоединяться персонажи, действующие под управлением AI.

Еще одна особенность игры – ролевая система на основе профессий или классов. Доступ к ним открывается по мере прохождения игры, за победы над уникальными монстрами. Назначить или сменить класс персонажу можно в любой момент времени, но каждый будет прокачиваться отдельно. Они дают определенные преимущества в битвах и различные способности. Помимо основной профессии, можно выбрать и дополнительную, «плюшками» которой можно пользоваться, но прокачиваться она не будет.

При получении уровня, параметры персонажей растут независимо от желания пользователя, а дополнительно повышать характеристики можно с помощью разнообразного снаряжения. Стоит отметить, что одежда меняется лишь при смене профессии, поэтому надетые доспехи дают только бонусы, но не отображаются на фигурках наших подопечных, а вот оружие демонстрируется в полной мере. Кроме того, доступны различные зелья, воскрешающие предметы, камни телепорта, палатки для отдыха и прочее.

После значимых событий в сюжете, становится доступен групповой чат, где можно побеседовать со своими товарищами по команде. Подобные разговоры позволяют лучше понять характеры компаньонов, узнать их мнение относительно происходящих событий и даже продвинуться по сюжету.

Еще одна интересная механика – экспедиции, которые позволяют отправить корабль для исследования моря. По возвращении, он привезет ценный лут для повышения характеристик персонажа. Чем дольше плаванье (максимум 12 часов), тем больше ингредиентов он соберет. Главная же «фишка» здесь в том, что путешествия могут проходить, пока консоль находится в спящем режиме, а если она еще и подключена к сети, то другие игроки, находящиеся онлайн (подписка от Nintendo не нужна), помогут повысить эффективность.

На прохождение сюжетной компании до первых титров потребуется 40-60 часов, но не спешите удалять игру с консоли, ведь тут есть секретное продолжение, стоит лишь выбрать последнее сохранение и отказаться от финальной схватки. Но и это не приведет к окончательной развязке – придется повторить трюк еще раз.

Конечно, как и в любой настоящей jRPG, здесь не обошлось без отличного саундтрека. Музыка красивая и запоминающаяся, органично дополняющая происходящее на экране. Все сюжетные диалоги озвучены на японском и английском. К сожалению, русского нет даже в субтитрах, что особенно расстраивает, учитывая большое количество диалогов. Оптимизация выполнена, в целом, на достойном уровне: вылетов или сильных просадок FPS я не заметил. Управление довольно интуитивное, да и в игру встроено подробное обучение.

Bravely Default 2 – игра для тех, кто ищет jRPG в самом классическом ее исполнении. Если вас не отпугивают типичные атрибуты жанра, такие как наивный сюжет или обилие гринда, то игра готова подарить десятки часов затягивающего геймплея, завернутого в обертку из необычного визуального стиля и приятной музыки. Для не определившихся, настоятельно рекомендую вначале скачать и поиграть в бесплатную демоверсию.

Автор: Артем Костенко