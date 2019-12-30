Обзор Mate 30 Pro 8/256GB. Официальный старт в России без Google сервисов

2019-12-30, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Mate 30 Pro; [39]
На предновогоднем мероприятии Huawei представила сразу два флагманских устройства без предустановленных мобильных сервисов Google. В качестве альтернативы, компания предлагает покупателям воспользоваться собственными мобильными сервисами HMS, среди которых есть магазин приложений, браузер, видео-проигрыватель и многие другие.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro построен на базе новейшего процессора Kirin 990, в состав которого входят три кластера ядер: 2 Cortex-A76 2,86 ГГц, 2 Cortex-A76 2,09 ГГц и 4 Cortex-A55 1,86 ГГц, а также модуль нейронных вычислений, построенный на принципе Big-Little и 16-ядерный графический модуль Mali-G76 MP16. Кроме того, смартфон оснащен 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Экран с диагональю 6,53 дюйма загнут по краям. Производитель даже отказался от традиционных клавиш регулировки звука, заменив их сенсорными, возникающими с любой стороны дисплея. Mate 30 Pro получил также новую технологию воспроизведения аудио через дисплей — Huawei Acoustic Display, обеспечивающую более громкое и объёмное звучание.

Основная камера смартфона, традиционно созданная в коллаборации с Leica, состоит из четырёх фотомодулей, включая сдвоенную сверхчувствительную 40 Мп камеру SuperSensing Cine Camera, отвечающую за съёмку видео с кинематографическим качеством.

Дополнительный модуль на 8 Мп с телеобъективом обеспечивает 3-х кратное оптическое, 5-x кратное гибридное и 30-кратное цифровое приближение.

Дополняют набор оптический стабилизатор изображения (OIS), интеллектуальный алгоритм стабилизации (AIS) и камера для определения глубины объектов. Фронтальная камера тут на 32 Мп.

Для увеличения автономной работы, Mate 30 Pro получил мощную батарею емкостью 4500 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт (по проводу) и 27 Вт (по воздуху). Функционал обратной зарядки позволяет подзаряжать носимые устройства и другие гаджеты прямо от аккумулятора смартфона. Работает устройство под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10. Еще одной его «фишкой» является управление посредством жестов без касания дисплея. Стоимость Huawei Mate 30 Pro составляет 70 000 рублей.

Второе устройство - планшет Huawei MediaPad M6 с диагональю экрана 10,8 дюйма. Дисплей имеет разрешение 2K и соотношение сторон 16:10, а применяемая технология Huawei ClariVu использует интеллектуальные алгоритмы для коррекции смазанных кадров. Устройство оснащается четырехканальной акустической системой, созданной при участии Harman Kardon.

В сочетании со встроенной в процессор многоканальной системой обработки сигнала, акустика устройства обеспечивает насыщенное и детализированное звучание во время прослушивания музыки, кинофильмов и видеоигр.

Планшет построен на базе 7-нм чипсета Kirin 980, включающего также три кластера ядер: 2 Cortex-A76 2,6 ГГц, 2 Cortex-A76 1,92 ГГц и 4 Cortex-A55 1,8 ГГц, а также 10-ядерный графический процессор G76 с двойным нейронным модулем. Количество оперативной памяти 4 ГБ, а постоянной – 64 ГБ.

Мощная батарея на 7500 мАч в сочетании с интеллектуальной технологией энергосбережения обеспечивают гаджету до 11 часов бесперебойного воспроизведения видео, а технология быстрой зарядки мощностью 18 Вт позволяет относительно быстро восполнять заряд. Работает MediaPad M6 на базе ОС Android 9.0 с оболочкой EMUI 9.1, а цена составляет 25 000 рублей.

Пока непонятно, насколько сильно отказ от сервисов Google отразится на продажах девайсов, но, судя по всему, пока Huawei каких-либо сильных переживаний по этому поводу не испытывает. А готовы ли вы отдать такие немаленькие деньги за пусть и отличные устройства, но урезанные в софтверном плане?
Автор: Артем Костенко.

Комментарии и отзывы Mate 30 Pro
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