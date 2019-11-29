Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64GB и Moto E6 Plus 4/64GB. Официальный старт в России

На днях, компания Motorola анонсировала новую линейку g8, флагманом которой стал Moto g8 plus. В смартфоне отказались от привычного круга с камерами, но сохранили все те качества, которые так полюбились фанатам: экшен-камера с возможностью вертикально съемки, качественный основной модуль, стереозвук, хорошая автономность и поддержка жестов.

Телефон имеет градиентную расцветку «Космический Синий». Вместо привычного круга, камеры теперь расположены слева в столбик: отдельно экшен-модуль и островок, включающий основной модуль, датчик глубины, лазерный автофокус и светодиодную вспышку. Дактилоскопический сканер с логотипом остался в центре задней крышки. Переднюю панель занимает дисплей Max Vision с диагональю 6,3 дюйма, соотношением сторон 19:9 и разрешением FullHD+.

Moto g8 plus получил лучшую камеру в семействе moto g с технологией Quad Pixel. 48-мегапиксельный сенсор с автофокусировкой позволяет получать четкие фото и видео даже при слабом освещении, в наличии и специальный режим для съемки ночью. Благодаря широкоугольному объективу экшн-камеры (117 градусов) в кадр помещается в 4 раза больше объектов, по сравнению с обычным.

Широкоформатные видео теперь удобно снимать на ходу, удерживая телефон вертикально, а благодаря улучшенной стабилизации, изображение остается плавным. Фронтальная камера, расположившаяся в U-образном вырезе, получила разрешение 25 Мп и тоже поддерживает технологию Quad Pixel для создания лучших селфи и днем, и ночью.

За производительность Moto g8 plus отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 665 со встроенным программным ускорителем на базе искусственного интеллекта и 4 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти тут 64 ГБ с поддержкой microSD. Емкая батарея на 4000 мАч обеспечивает до 40 часов автономной работы, а благодаря технологии TurboPower, смартфон может проработать до 8 часов после всего 15-минутной подзарядки. Устройство поддерживает Dolby-стереозвук, который дарит совершенно новые ощущения от восприятия контента, причем громкость была увеличена на 40%, по сравнению с прошлой моделью.

Работает флагман на практически чистом Android 9 и поддерживает фирменные движения Moto: потрясти, чтобы включить фонарик, вращать для запуска камеры, сделать скриншот, проведя тремя пальцами и так далее. Смартфон уже поступил в продажу. Цена до конца года будет 14 990 рублей, а после ждет подорожание до 15 990 рублей.

Также, компания Motorola объявила о выходе «усиленной» версии смартфона Moto e6 plus. Теперь устройство с зеркальной задней крышкой будет поставляться также с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Установленный процессор MediaTek Helio P22 с частотой 2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу.

IPS-экран у Moto e6 plus имеет диагональ 6,1 дюйма, соотношение сторон 19,5:9 и разрешение HD+. Основная камера здесь на 13 Мп с апертурой f/2.0, вспомогательная выполняет роль сенсора глубины, а расположенная в U-образном вырезе фронтальная – 8 Мп и f/2.0.

На устройство установлен чистый Android 9. «Фишкой» девайса является возможность снятия задней крышки и замены батареи (3000 мАч). До конца года телефон будет продаваться по цене 10 990 рублей, после цена увеличится на 1000 рублей.

Автор: Артем Костенко