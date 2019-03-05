Обзор Xiaomi Mi Mix3 6/128GB. Флагманский смартфон со слайдером

Редкий смартфон может похвастать оригинальными инженерными решениями или отличным от привычного формата моноблока корпусом. Тем интереснее выход таких моделей, как Xiaomi Mi Mix3, предложивших минимальную ширину рамок и механизм слайдера со скрытыми фронтальными модулями. Изучать мы его будем на примере международной версии, официально представленной на российском рынке.

Xiaomi Mi Mix3 обзор

Ниже представлена таблица с актуальными предложениями, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает модуль беспроводной зарядки, USB Type-C кабель, переходник на аудиоразъем, зарядное устройство, набор документации, а также защитный чехол.

Внешний вид

Выполнен Xiaomi Mi Mix3 в формате слайдера, передняя панель которого сдвигается вниз на расстояние, достаточное для работы фронтальной камеры, датчиков приближения и освещения, а также динамика.

Сам динамик тут работает корректно и в закрытом положении, на громкость или качество передачи звука негативно не влияет.

Механизм достаточно плотный, самопроизвольно не выдвигается. Для того чтобы сдвинуть панель, нужно приложить усилие.

Сам производитель заявляет о высоком ресурсе службе механизма, проверить это можно будет только длительным временем эксплуатации.

В собранном положении рамка выглядит цельной. Граница между двумя частями корпуса не определяется тактильно.

Задняя крышка смартфона выполнена из закаленного стекла с закругленными краями. В верхнем углу расположен блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой.

Здесь не стали использовать встроенный в экран дактилоскопический сенсор, вместо этого используется классический вариант с размещением на задней крышке.

На правом торце Xiaomi Mi Mix3 кнопка включения и качелька регулировки громкости.

С противоположной стороны выдвижной лоток под SIM и здесь же еще одна дополнительная механическая кнопка.

Экран

Снизу USB Type-C, по краям от которого аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон.Установлен 6.39-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Используется AMOLED-матрица. Экран с высокой контрастностью и яркостью. При изменении углов наклона экран не бликует, цвета и контрастность остаются стабильными. Белый и черный цвета смотрятся натурально. Подсветка с широким диапазоном регулировки. В настройках есть несколько цветовых пресетов. Экран нам определенно понравился.

Начинка

В Xiaomi Mi Mix3 используется процессор Qualcomm Snapdragon 845. Выполнен он по 10 нм техпроцессу, графика Adreno 630. На тестах версия с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Есть хороший запас по быстродействию, смартфон справляется с современными играми и ресурсоемкими приложениями.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE со всем спектром используемых в России частот. Установить можно две SIM-карты. Модуль Bluetooth 5.0 с aptX-HD. Wi-Fi в двух диапазонах. Есть NFC с бесконтактными платежами. Холодный старт навигационного модуля занимает считаные секунды.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3200 мАч. Ее хватает на 7 часов беспрерывного воспроизведения видео с максимальной яркостью экрана. Около 3 часов в режиме игр. Поддерживается беспроводная зарядка 10W, зарядное устройство уже есть в комплекте.

Камера

Xiaomi Mi Mix3 занял верхние строчки рейтинга DxOMark, получив высокие оценки качества съемки. Основная камера с матрицами Sony IMX363 и Samsung S5K3M3. Диафрагмы F/1.8 и F/2.4 соответственно. Оба модуля с разрешением 12 Мп.

Фронтальная камера с двумя модулями. Основной с разрешением 24 Мп и диафрагмой F/2.0. Второй сенсор с разрешением 2 Мп.

День основная камера Xiaomi Mi Mix3

Поддерживается съемка с разрешением 4К. С примером дневной и ночной съемки можно ознакомиться ниже.

Ночь основная камера Xiaomi Mi Mix3

Фронтальная камера Xiaomi Mi Mix3

Софт

Установлена операционная система Android 9.0 с оболочкой MIUI 10. На борту русский язык и ряд локальных приложений. Регулярно выходят обновления. Поддерживаются жесты. Отдельный пункт есть для управления дополнительной клавишей.

Итоги по Xiaomi Mi Mix3

Xiaomi Mi Mix3 хорошо сбалансированный смартфон флагманского уровня с безрамочным экраном и оригинальным механизмом корпуса. Качественный дисплей, камеры топового уровня, высокий уровень быстродействия, бесконтактные платежи и зарядка. Из особенностей отметим скрытый модуль фронтальной камеры и как следствие, невозможность быстрой разблокировки сканированием лица. Рекомендовать можно тем, кому важна максимальная площадь экрана и отсутствие выступающих островков в верхней части.