Обзор Vivo Nex 3. Плюсы и минусы флагмана

2019-10-04, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Vivo Nex 3; [190]
Vivo представила свой флагман NEX 3 3 октября открылась самая большая в России выставка, посвященная играм и гик-культуре «ИгроМир 2019». Воспользовавшись удачным моментом, компания Vivo представила на ней свой новый флагман – NEX 3 c экраном-водопадом, тройной 64-мегапиксельной основной камерой и выезжающей фронтальной, а также полностью сенсорным управлением.

«NEX 3 — это устройство, которое поменяет представления о возможностях современного смартфона. Мы вышли за пределы инноваций в индустрии смартфонов, чтобы предложить одно из самых высококачественных мобильных решений на сегодняшний день,» - уверен генеральный директор компании Vivo Россия Эрик Го.

Инновационный POLED-дисплей Waterfall FullView с диагональю 6,89 дюйма элегантно обтекает корпус. Подобная форма обеспечивает более широкий обзор и захватывающий визуальный эффект. Его площадь составляет 99,6% от фронтальной грани. Доступна также функция боковой подсветки с возможностью распознавания ритмического рисунка мелодии и кастомизированная индикация входящих вызовов. Эффект красочно дополняет прослушивание музыки или сигнализирует цветовым рисунком на боковых гранях, об уведомлениях. Как заявил представитель компании, специальная технология препятствует ошибочным нажатиям на экран.

Разработчики также отказались от традиционных механических клавиш, а система сенсоров Touch Sense имитирует отклик, словно от физических (технология X-axis Haptic Vibration motor). Это повышает комфорт использования и делает взаимодействие с устройством осязаемым, комфортным и футуристическим. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей устройства.

Три камеры NEX 3 располагаются на круглой вставке: основная на 64 Мп, широкоугольная на 13 Мп и с оптическим зумом тоже на 13 Мп. Улучшенная камера NEX 3 позволяет пользователям запечатлеть красоту жизни вплоть до мельчайших деталей. Технология Portrait Master’s Hyper-HDR расширяет динамический диапазон кадра таким образом, чтобы избежать засветок и акцентировать детали объекта съемки, а профессиональный режим помогает сделать снимки словно с зеркальной камеры без дополнительного оборудования.

На выезжающем модуле расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой. Интеллектуальная система бьютификации поможет не только скрыть изъяны на лице, но и подредактировать фигуру и черты лица. Сердце NEX 3 - процессор Snapdragon 855 Plus, который, в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной флеш-памяти типа UFS 3.0, обеспечивают максимальную вычислительную производительность и плавное переключение между приложениями в режиме многозадачности. Благодаря испарительной камере системы охлаждения смартфон не нагревается даже при интенсивном использовании. Аудиочип AK4377A обеспечивает высокое качество звучания. Не забыл производитель и про модуль NFC. Чтобы все это долго работало, потребовался аккумулятор повышенной емкости (4500 мАч), а технология Vivo Super FlashCharge 22.5 Вт позволяет зарядить смартфон менее чем за час.

NEX 3 доступен для предзаказа с 3 октября 2019 года. Каждый покупатель, оформивший его, получит в подарок беспроводные наушники. В продажу же NEX 3 поступит 18 октября в цвете «Сияющая ночь» по цене 59 990 рублей.

Автор: Артем Костенко

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