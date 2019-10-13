Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонка с Алисой. Управление жестами

Интернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в преддверии дня рождения «Алисы» Яндекс представил новую умную колонку собственной разработки. Станция Мини понимает не только слова: с устройством можно взаимодействовать с помощью жестов! Но больше всего, конечно, привлекает внимание адекватная цена на новинку в 3990 рублей.

«Мы убеждены, что будущее за голосовыми помощниками, ведь часто намного проще и естественнее сказать команду голосом, чем нажимать на кнопки, – считает руководитель управления машинного интеллекта Михаил Биленко. – Станция Мини – это важный шаг к тому, чтобы голосовое управление появилось в каждом в доме».

Станция Мини – многофункциональное устройство способно заменить сразу несколько приборов: радио, аудиоколонку, будильник и систему управления умным домом. Она способна подобрать и поставить приятную музыку, перекинуться парой шуток с гостями или ответить на неожиданно возникший в ходе разговора вопрос.

Во время готовки, колонка без рук установит таймер, чтобы блюдо не пригорело. Детям она расскажет сказку на ночь и включит звуки дождя, чтобы им было легче уснуть, а чтобы не проспать утром – заведет будильник.

Важным нововведением стало управление жестами: теперь одного движения руки будет достаточно, чтобы отрегулировать громкость или приостановить воспроизведение. Также колонка научилась работать синтезатором: команда «Алиса, дай звук» позволит играть на ней, двигая руками в воздухе по типу терменвокса. Музыкант Антон Маскелиаде создал для нее несколько инструментальных стилей: от привычных пианино и гитары до мечей и кастрюлей. Ну, а истинные ценители смогут поиграть на… гравицапах. По заверениям разработчиков, коллекция инструментов будет постоянно расширяться.

Если акустические возможности Станция Мини покажутся недостаточными, то колонку всегда можно подключить через линейный вход к домашней акустической системе. Устройство поможет управлять светом, кондиционером и любой другой бытовой техникой, совместимой с умным домом Яндекса.

Чтобы каждый покупатель смог оценить все прелести экосистемы, в подарок идет три месяца подписки Яндекс.Плюс, с которой можно слушать треки на Яндекс.Музыке и получать дополнительные возможности.

Продажи стартуют 30 октября, при этом, Станцию Мини можно получить в этот день и совершенно бесплатно. Достаточно будет принести любую аудиоколонку по адресу улица Тимура Фрунзе 11, строение 13 и обменять ее на новинку от Яндекса. К сожалению, количество обменов будет ограниченным.

Автор: Артем Костенко