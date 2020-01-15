представлен монитор ASUS VA27EHEY Eye Care

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA27EHEY Eye Care, который получил 27-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 75 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью до 100 000 000:1, фирменным средства GamePlus, которые предназначены для заядлых геймеров, технологиями Adaptive-Sync, Flicker-free и Low Blue Light, интерфейсами HDMI и D-Sub, энергопотреблением 30 Вт и довольно узкими рамками, которые делают монитор подходящим для создания многодисплейных конфигураций.