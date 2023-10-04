realme 11 представят в России 10 октября

Бренд realme объявил о предстоящем выпуске своего нового устройства — realme 11. Он будет доступен для российских потребителей уже 10 октября. Новый смартфон лучше своего предшественника сразу в трех областях: камера, зарядка и производительность.

Одним из ключевых обновлений realme 11 является 108-мегапиксельная камера ProLight. Она оснащена 3-кратным внутрисенсорным зумом, что делает ее наиболее передовым и мощным среди устройств своего класса. Новая камера realme 11 предлагает более чем в два раза больше мегапикселей, чем предыдущая модель realme 10. Благодаря увеличенному количеству пикселей и крупному сенсору размером 1/1,67 дюйма, каждый снимок на новом устройстве будет восхитительным. Кроме того, realme 11 будет оснащен двумя дополнительными камерами: 16-мегапиксельной фронтальной камерой и монохромной камерой для портретной съемки.

Другим значительным улучшением, которым может похвастаться realme 11, является новая технология быстрой зарядки SUPERVOOC с мощностью 67 Вт. Это позволит значительно увеличить время использования устройства без необходимости долгой зарядки. За всего 17 минут смартфон можно зарядить до 50%, что в два раза быстрее, чем на предыдущей модели realme 10. А полная зарядка до 100% займет всего 36 минут. Также realme 11 будет оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч с оптимизированным программным обеспечением, что позволит использовать все функции устройства весь день без необходимости зарядки.

Что касается производительности, realme 11 будет оснащен мощным игровым процессором MediaTek Helio G99, который обеспечивает плавную работу даже при сложных задачах. Процессор Helio G99 построен на 6-нанометровом техпроцессе с увеличенной плотностью транзисторов по сравнению с предыдущим поколением. Это позволяет realme 11 достигать высоких показателей в тестах производительности, например, набирать более 420 000 баллов в тестах AnTuTu в конфигурации 8+256 Гб, что является рекордом для данного сегмента.

Poco C51 вышел в версии с 6/128 ГБ памяти …
Компания Xiaomi выпустила в Индии новую версию смартфона Poco C51, которая может похвастаться 6 ГБ операт…
Samsung Galaxy S23 FE показали на живых фото …
В сети появились живые фотографии представленного сегодня смартфона Samsung Galaxy S23 FE, позволяющие оц…
Флагманский смартфон Xiaomi 14 получит 90-Вт зарядку …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смар…
Realme 12 Pro+ показали на рендере …
В сети появилось первое изображение смартфона Realme 12 Pro+, официальный релиз которого ожидается в нача…
Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Special Edition готов к в…
Компания Samsung официально анонсировала скорый релиз складного смартфона Galaxy Z Fold5 Thom Browne Spec…
Доступный флагман Redmi K60 Ultra показали на фото …
Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился качественными фотографиями представленного пару дней назад с…
Honor 100 Pro приписывают 100-Вт зарядку …
Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Honor 100 Pro, который еще…
Oppo K11 с флагманской камерой оценен в $250…
Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Oppo K11, которая получила продвинутые ф…
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor