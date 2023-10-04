realme 11 представят в России 10 октября

Бренд realme объявил о предстоящем выпуске своего нового устройства — realme 11. Он будет доступен для российских потребителей уже 10 октября. Новый смартфон лучше своего предшественника сразу в трех областях: камера, зарядка и производительность.Одним из ключевых обновлений realme 11 является 108-мегапиксельная камера ProLight. Она оснащена 3-кратным внутрисенсорным зумом, что делает ее наиболее передовым и мощным среди устройств своего класса. Новая камера realme 11 предлагает более чем в два раза больше мегапикселей, чем предыдущая модель realme 10. Благодаря увеличенному количеству пикселей и крупному сенсору размером 1/1,67 дюйма, каждый снимок на новом устройстве будет восхитительным. Кроме того, realme 11 будет оснащен двумя дополнительными камерами: 16-мегапиксельной фронтальной камерой и монохромной камерой для портретной съемки.Другим значительным улучшением, которым может похвастаться realme 11, является новая технология быстрой зарядки SUPERVOOC с мощностью 67 Вт. Это позволит значительно увеличить время использования устройства без необходимости долгой зарядки. За всего 17 минут смартфон можно зарядить до 50%, что в два раза быстрее, чем на предыдущей модели realme 10. А полная зарядка до 100% займет всего 36 минут. Также realme 11 будет оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч с оптимизированным программным обеспечением, что позволит использовать все функции устройства весь день без необходимости зарядки.Что касается производительности, realme 11 будет оснащен мощным игровым процессором MediaTek Helio G99, который обеспечивает плавную работу даже при сложных задачах. Процессор Helio G99 построен на 6-нанометровом техпроцессе с увеличенной плотностью транзисторов по сравнению с предыдущим поколением. Это позволяет realme 11 достигать высоких показателей в тестах производительности, например, набирать более 420 000 баллов в тестах AnTuTu в конфигурации 8+256 Гб, что является рекордом для данного сегмента.