realme 12 уже продают в России

Сегодня компания realme, известный производитель смартфонов и носимой электроники, официально сообщил о старте продаж смартфона realme 12 на территории России — версия с 512 ГБ встроенной памяти расположилась в сегменте до 26 тысяч рублей. Стоит отметить, что хотя смартфон достаточно доступный, он получил множество характеристик от более дорогого флагманского смартфона данной серии realme 12 Pro. Например, речь идёт про камеру Sony LYT-600 топового уровня, которая поставляется с поддержкой оптической стабилизации сенсора. Это говорит о том, что смартфон будет делать чёткие фотографии в любых сценариях. Кроме того, гаджет оснастили AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, который не только демонстрирует приятную картинку, но и распознаёт нажатия даже с водой на дисплее.

Конечно, у смартфона нет проблем с производительностью — он в том числе поддерживает технологию «подкачки» оперативной памяти, что позволяет держать в фоне гораздо больше различного рода софта. Также гаджет оснастили продвинутой системой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 67 Вт, которая позволяет очень быстро восстановить процент заряда батареи. Есть даже специальная умная технология зарядки AI Smart Charging, которая умеет оптимизировать процесс зарядки смартфона, чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи. Это хорошая новость, так как обычно именно батарея смартфона первой выходит из строя, пока остальные характеристики всё ещё остаются актуальными.
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