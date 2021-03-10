realme 8 Pro с камерой 108 МП дебютирует в ближайшее время

На мероприятии Realme Camera Innovation 2021 было объявлено, что новый смартфон realme 8 Pro с камерой 108 МП дебютирует в ближайшее время. Устройство оснащено датчиком Samsung ISOCELL HM2. Новый датчик от Samsung обеспечивает превосходное качество фотографий, сбалансированную цветокоррекцию, четкие детали фото как в дневное время, так и ночное время суток.

Ожидается, что устройство будет работать на чипсете Snapdragon 730G в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснастили аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. На данный момент стоимость смартфона на раскрыта.
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