realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition дебютирует 12 апреля

Компания realme впервые рассказала о смартфоне realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition еще в феврале, спустя время в сеть просочились изображения, демонстрирующие дизайн устройства.

realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition имеет новую цветовую схему с логотипом компании в центре задней панели, на которой также есть логотип Free Fire с эффектом радуги. Акценты по бокам логотипа Realme отражают свет под разными углами. Характеристики realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition еще не раскрыты, однако отличия от стандартной версии, скорее всего, будут только косметическими.

realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition дебютирует в Таиланде 12 апреля. Также известно, что смартфон в конечном итоге появится в Индии, которая является крупнейшим рынком Realme.
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