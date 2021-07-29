realme C15 и realme C12 получили стабильную версию realme UI 2.0 на базе Android 11

Два устройства realme C15 и realme C12 получают стабильную версию обновления realme UI 2.0 на базе ОС Android 11. Напомним, что смартфоны были запущены в прошлом году с операционной системой Android 10. Ожидается, что обновление будет развертывается поэтапно. Разработчик предоставляет новые функции и улучшения в интерфейсе, системе, безопасности и конфиденциальности. Устройства получили три новых темных режима, улучшенную анимацию и обновленные обои и значки.

Обновление доступно с номером прошивки RMX2180_11.C.05 для смартфона realme C15 и RMX2189_11.C.05 для realme C12. Информация о размере обновлений отсутствует.
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