realme C20 — «король развлечений» эксклюзивно для российского рынка

realme на данный момент является самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Производитель представил бюджетный гаджет для российского рынка - realme C20.

realme C20 оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD 720p. Работает смартфон на платформе MediaTek Helio G35 с графическим процессором IMG PowerVR GE8320. Новинка предлагает конфигурацию 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Есть поддержка NFC, слоты для nanoSIM и MicroSD.

Корпус смартфона защищен от брызг. Задняя камера оснащена 8 МП датчиком, а селфи-камера на 5 МП.

Смартфон будет доступен в цветах «Голубое озеро» и «Серая сталь» по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей эксклюзивно в онлайн- и розничных магазинах «МегаФон».