realme C65 оценили в 15 тысяч рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон realme C65, за который просят 15 и 17 тысяч рублей в конфигурациях с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12-нм платформой MediaTek Helio G85 с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп и технологией Mini Capsule 2.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли (IP54), а также корпусом толщиной всего 7,64 мм и массой 185 граммов.
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