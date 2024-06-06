realme C65 оценили в 15 тысяч рублей

Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12-нм платформой MediaTek Helio G85 с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп и технологией Mini Capsule 2.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли (IP54), а также корпусом толщиной всего 7,64 мм и массой 185 граммов.