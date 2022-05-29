realme GT Neo 3 с 512 ГБ внутренней памяти появился в продаже

Смартфон построен на базе мобильной платформы MediaTek Dimensity 8100 с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт. Смартфон получил тройную камеру сзади с 50-мп датчиком Sony IMX 766 в сочетании с 8-мп сверхширокой камерой и еще одним 2-мп макрообъективом. На передней панели есть 16-мп камера для селфи.
Варианты подключения включают 5G, двойной 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и порт USB Type-C. Устройство также имеет сканер отпечатков пальцев на дисплее для обеспечения безопасности, есть режим GT Mode 3.0 и жидкостное охлаждение VC. Устройство работает под управлением ОС базе Android 12.