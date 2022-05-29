realme GT Neo 3 с 512 ГБ внутренней памяти появился в продаже

realme представила на китайском рынке смартфон GT Neo 3 Naruto edition. И теперь бренд запустил смартфон GT Neo 3 в новой конфигурации 512 ГБ на внутреннем рынке. GT Neo 3 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Он предлагает максимальную яркость 1000 нит и имеет 100-процентную цветовую гамму DCI P3, а также поддержку HDR10+. В Китае вариант GT Neo 3 с 12 ГБ + 512 ГБ был оценен в 3199 юаней (477 долларов).

Смартфон построен на базе мобильной платформы MediaTek Dimensity 8100 с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт. Смартфон получил тройную камеру сзади с 50-мп датчиком Sony IMX 766 в сочетании с 8-мп сверхширокой камерой и еще одним 2-мп макрообъективом. На передней панели есть 16-мп камера для селфи.

Варианты подключения включают 5G, двойной 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и порт USB Type-C. Устройство также имеет сканер отпечатков пальцев на дисплее для обеспечения безопасности, есть режим GT Mode 3.0 и жидкостное охлаждение VC. Устройство работает под управлением ОС базе Android 12.