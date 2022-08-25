realme Narzo 30 и realme 8 получают обновление Realme UI 3.0 на базе Android 12

Бренд realme объявила о выпуске крупного обновления Realme UI 3.0 на базе Android 12 для смартфонов realme Narzo 30 и realme 8. Это касается версий с поддержкой 5G.

Обновление Realme UI 3.0 для realme 8 5G поставляется с версией прошивки RMX3241_11.C.03, а обновление для Narzo 30 5G имеет версию прошивки RMX3242_11.C.03. Обновление приносит обычные возможности Android 12 и Realme UI 3.0 для смартфонов, а именно обновленный дизайн и новые функции.

На данный момент, стабильное обновление realme UI 3.0 для realme 8 5G и Narzo 30 5G в настоящее время распространяется в Индии. Оно доступно для ограниченного количества пользователей для тестирования и выявления ошибок.