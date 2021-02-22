realme Narzo 30 представят 24 февраля в Индии

Стало известно, что смартфоны realme серии Narzo 30 представят в Индии 24 февраля. Новая серия будет включать три устройства: Narzo 30, Narzo 30A и Narzo 30 Pro. Рендеры и утечки модели Narzo 30 Pro уже просочились в сеть. Смартфон Narzo 30 Pro оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, получит поддержку 5G, аккумулятор емкостью 4880 мАч, квадрокамеру и ОС Android 11. Другие характеристики и конфигурации станут известны ближе к официальному запуску, к сожалению компания еще не подтвердила дату.

Информация о ценах на модельный ряд серии Narzo 30 также отсутствует.
Комментарии и отзывы realme Narzo 30 Series
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