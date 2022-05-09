realme Q5 Pro Time Agent Gift Box Limited Edition появился в Китае

Смартфон realme Q5 Pro Time Agent Gift Box Limited Edition поступит в продажу в Китае по цене около 2 315 юаней (345 долларов). Ранее в стране были выпущены смартфоны realme Q5 Pro, Q5i и Q5. Gift Box Edition поставляется в специально разработанной коробке с несколькими аксессуарами, включая чехол для телефона с аниме-персонажем Time Agent. Смартфон имеет тот же дизайн задней панели, что и обычная модель, с рисунком в виде желтых квадратов.

realme Q5 Pro оснащен 6,62-дюймовым экраном AMOLED E4 с вырезом в левом верхнем углу. Экран имеет разрешение Full HD+, поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет яркость 1300 кд/м2. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 870, с оперативной памятью до 12 ГБ LPDDR4X, до 5 ГБ виртуальной памяти и до 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.1.

На задней панели расположена тройная камера, включающая датчики изображения с разрешением 64, 8 и 2 Мп. На передней панели находится 16 Мп камера для селфи и видеозвонков. realme Q5 Pro работает под управлением операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом realme UI 3.0. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.