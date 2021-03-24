realme С21 представлен в России

Помимо смартфона realme С20, быстрорастущий производитель смартфонов бренд realme, представил новую модель realme C21. Новинка предлагает два цветовых решения: черный и голубой.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном с каплевидным вырезом и разрешением HD+ Ready (720P). Новинка оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч. На рынке будет представлена конфигурация с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

В телефоне установлена фронтальная камера 5 МП и тройная AI-камера с основной камерой на 13 МП. Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев, NFC-чип, а также поддерживает функцию разблокировки с помощью распознавания лица.

Рекомендованная розничная цена realme С21 составит 9 990 рублей.
Комментарии и отзывы realme С21
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