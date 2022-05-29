realme UI 3.0 x Android 12 доступна для realme 8i

В отличие от программы раннего доступа, в открытой бета-версии нет ограничения на 1000 пользователей, а это означает, что нет ограничений на количество пользователей Realme 8i, которые могут подать заявку на открытую бета-версию realme UI 3.0 на базе Android 12. Последняя версия открытой бета-версии будет выбрана в качестве стабильной версии и развернута для всех пользователей (после завершения программы открытого бета-тестирования).
Напомним, что realme 8i был запущен в сентябре 2021 года с чипсетом MediaTek Helio G96 с Realme UI 2.0 на базе Android 11.