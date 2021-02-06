realme V11 5G с MediaTek Dimensity 700 запущен в Китае

realme представила новый смартфон V11 5G, на данный момент в Китае. Устройство оснащено 6,52 дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Быстродействие в играх и приложениях обеспечивает платформа MediaTek Dimensity 700. Аппарат представлен в варианте: 4 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Для увеличения емкости памяти доступен слот для карт microSD.

Смартфон realme V11 5G будет поставляет с ОС Android 11 с Realme UI. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Камера включает в себя 13 МП основной датчик и 2 МП датчик глубины. realme V11 5G поддерживает функцию Face Unlock. Заявленная стоимость будет составлять около 216 долларов.