realme Watch 2 слили в сеть

Китайский производитель смартфонов realme выпустил свои первые умные часы под названием realme Watch в первой половине 2020 года. Во второй половине бренд выпустил еще два носимых устройства: realme Watch S и realme Watch S Pro. На прошлой неделе в приложении realme Link были замечены преемники оригинальных часов, получившие название realme Watch 2 и realme Watch 2 Pro. Теперь подробности о realme Watch 2 просочились благодаря сертификации FCC. По данным FCC, грядущие realme Watch 2 с номером модели RMW2008 и идентификатором FCC ID: 2AUYFRMW2008 будут похожи на своего предшественника. Часы будут оснащены одной аппаратной клавишей и 1,4-дюймовым квадратным TFT-дисплеем с разрешением 320 x 320 пикселей. Стоимость пока что не называется.

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