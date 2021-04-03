realme X7 Pro Extreme Edition представлен в Китае

realme добавила в свой ассортимент еще одно устройство - X7 Pro Extreme Edition. Новинка станет дополнением к смартфонам Realme X7 5G и Realme X7 Pro 5G, которые были представлены в Китае в сентябре. Телефон выпущен в цветовых вариантах Black Forest и Castle Sky.

Смартфон realme X7 Pro Extreme Edition оснащен 6,55 дюймовым AMOLED FullHD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Работает устройство на платформе MediaTek Dimensity 1000+. Конфигурация памяти включает версию с 8 ГБ + 128 ГБ (2299 юаней или 350 долларов) и вариант с 12 ГБ + 256 ГБ (2599 юаней или 395 долларов). Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Смартфон предлагает тройную камеру с основной камерой на 64 МП. Селфи-камера имеет 32 МП сенсор. Дополнительные возможности: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC и порт USB Type-C.
Комментарии и отзывы realme X7 Pro Extreme Edition
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