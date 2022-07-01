realme анонсировала смартфон GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition

Бренд realme анонсировал смартфон GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition в честь выхода нового фильма о супергерое из киновселенной Marvel. Смартфон основан на оригинальной версии realme GT Neo 3 с идентичными техническими характеристиками, но смартфон получит дизайн в стиле фильма. Скорее всего, устройство будет поставляться в уникальной упаковке с дополнительными аксессуарами к смартфону на тему фильма.

realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition с поддержкой 150 Вт зарядки выпустят в Индии в ограниченном количестве. Цена смартфона не сообщается.
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