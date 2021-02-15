realme narzo 30 получит поддержку 5G

В прошлом году realme представила серию смартфонов narzo, предлагающих отличные характеристики по невысокой цене. Этот шаг был необходим, поскольку цена на серию флагманов бренда поднималась слишком быстро. Более того, совсем недавно производитель тизерил свою новую линейку смартфонов, намекая на то, что устройство отправится в продажу уже в феврале 2021 года. Теперь же появилась информация о том, что производитель планирует представить устройство совсем скоро и новинка будет обладать 5G. Конечно, нужно понимать, что на текущий момент сотовые сети пятого поколения активно развиваются, но так и не представлены мобильными операторами. Соответственно, функция приятная, но ожидать прорыва на рынке из-за этого явно не стоит.

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