realme официально представила смартфон V23

Компания realme официально представила смартфон V23. Смартфон получил IPS-экран с диагональю 6,58 дюйма и разрешением Full HD+. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера, а сканер отпечатков пальцев расположен на боковой стенке. Основная камера — с датчиками разрешением 48 и 2 Мп. Устройство оснащено процессором SoC MediaTek Dimensity 810.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Также имеется стандартный разъем для наушников. Смартфон работает под управлением Android 12, весит новинка 186 г. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ оценена в 270 долларов, а топовая версия с 12 ГБ ОЗУ обойдется в 300 долларов.