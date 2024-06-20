realme официально представила смартфоны серии GT 6

Сегодня компания realme официально сообщила о глобальном запуске серии смартфонов GT 6, которая на текущий момент состоит из двух моделей — realme GT 6 и realme GT 6T. И, стоит сказать, оба устройства выглядят достаточно стильно и при этом предоставляют доступ к приличному набору характеристик. Например, старшая модель в серии realme GT 6 получила первый в стране процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, а также флагманский датчик изображения Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп. Это предоставляет возможность будущему владельцу с комфортом играть в игры, запускать любого рода приложения, заниматься мобильной фотографией и всем в таком духе. Действительно интересный смартфон, особенно на фоне конкурентов, которые такими характеристиками и возможностями похвастаться не могут.

У realme GT 6T тоже характеристики заслуживают внимания — производитель задействовал мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3, который отлично справляется с игровыми и рабочими сценариями, при этом пользователь может не переживать про длительность автономной работы, потому что процессор достаточно экономичен в плане потребления энергии. А ещё данные смартфоны получили самый яркий в мире дисплей с яркостью в 6 000 нит — это нечто невероятное. С таким дисплеем вы можете спокойно выйти на улицу в солнечный день и не переживать о том, что не сможете прочесть что-то на экране. Смартифоны уже сейчас доступны для приобретения во всех магазинах партнёров компании realme в России.