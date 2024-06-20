realme официально представила смартфоны серии GT 6

Сегодня компания realme официально сообщила о глобальном запуске серии смартфонов GT 6, которая на текущий момент состоит из двух моделей — realme GT 6 и realme GT 6T. И, стоит сказать, оба устройства выглядят достаточно стильно и при этом предоставляют доступ к приличному набору характеристик. Например, старшая модель в серии realme GT 6 получила первый в стране процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, а также флагманский датчик изображения Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп. Это предоставляет возможность будущему владельцу с комфортом играть в игры, запускать любого рода приложения, заниматься мобильной фотографией и всем в таком духе. Действительно интересный смартфон, особенно на фоне конкурентов, которые такими характеристиками и возможностями похвастаться не могут.

У realme GT 6T тоже характеристики заслуживают внимания — производитель задействовал мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3, который отлично справляется с игровыми и рабочими сценариями, при этом пользователь может не переживать про длительность автономной работы, потому что процессор достаточно экономичен в плане потребления энергии. А ещё данные смартфоны получили самый яркий в мире дисплей с яркостью в 6 000 нит — это нечто невероятное. С таким дисплеем вы можете спокойно выйти на улицу в солнечный день и не переживать о том, что не сможете прочесть что-то на экране. Смартифоны уже сейчас доступны для приобретения во всех магазинах партнёров компании realme в России.
Samsung Galaxy A55 оказался ремонтопригодным …
Авторы YouTube-канала PBKreviews опубликовали видео с разборкой новенького смартфона Samsung Galaxy A55, …
Xiaomi 14 Ultra появился в российской продаже …
Российские ритейлеры дала старт открытым продажам флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, который вышел в…
Стала известна цена Samsung Galaxy F55 …
Известный правдивыми утечками инсайдер Абхишек Ядав раскрыл цены на смартфон Samsung Galaxy F55, скорый р…
iPhone 16 получит более ёмкую батарею с защитой из металла…
Базовая версия iPhone 16, которая выйдет в этом году, возможно, будет иметь больший аккумулятор, чем её п…
Мощный смартфон iQOO Neo9S Pro оценили в 375 долларов …
Китайский бренд iQOO пополнил ассортимент производительных смартфонов моделью Neo9S Pro, которая уже дост…
Vivo X100s получит 64-Мп перископную камеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камерофоне Vivo X100s, официальный…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6…
В мае в России стартовали два новых смартфона среднего ценового сегмента – TECNO POVA 6 и POVA 6 Neo, улу…
POCO F6 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона POCO F6 Pro, ко…
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor