realme представила смартфоны Narzo 50 5G и Narzo 50 Pro 5G

Компания realme представила пару новых смартфонов серии Narzo: Narzo 50 5G и Narzo 50 Pro 5G. Устройства идентичны по ряду параметров, обе модели оснащены аккумулятором с емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт и экранами Full HD+ с частотой 90 Гц.

realme Narzo 50 5G оснащен 6,6-дюймовой IPS-панелью. Смартфон основан на SoC Dimensity 810, имеет 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера представлена ​​сенсорами с разрешением 48 и 8 Мп, разрешение фронтальной — 8 Мп. Вы также можете выбрать стереодинамики. Стоимость смартфона начинается от 205 долларов.

realme Narzo 50 Pro 5G предлагает 6,4-дюймовую панель AMOLED. Смартфон основан на мобильной платформе SoC Dimensity 920 с оперативной памятью 6 или 8 ГБ, а флэш-памяти всего 128 ГБ. Основная камера такая же, разве что в ней еще и макромодуль с разрешением 2 Мп. Оценен смартфон в 285 долларов.
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