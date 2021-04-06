realme совместно с TÜV Rheinland создали новый стандарт качества

Качество в основе философии бренда

realme провел мероприятие realme x TÜV Quality Standards Launch, в рамках которого представил новый стандарт качества мобильных устройств. Стандарт, получивший название TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification, разработан немецкой аудиторской компанией TÜV Rheinland совместно с realme и основан на исследованиях первых трех лет эксплуатации смартфонов. realme C21 и realme C25 стали первыми устройствами, прошедшими новую сертификацию.Мы всегда говорим, что философия realme строится на эстетике и передовых технологиях, но и это еще не все — прежде всего, бренд заботится о качестве устройств. Все продукты компании проходят строгий контроль. Так, отдел контроля качества имеет право не допускать выход продукции, не соответствующей требованиям. Процесс проектирования, разработки и тестирования смартфонов состоит из шести этапов. Отдел контроля качества участвует в каждом из них и имеет право в любой момент остановить процесс и отправить устройство на доработку.

Надежность для любителей активного образа жизни

Новый мировой стандарт качества в мобильной индустрии, разработанный немецкими аудиторами из TÜV Rheinland

Умное автоматизированное производство

Чтобы вывести качество устройств на новый уровень, необходимо знать, как именно покупатели используют смартфоны. Поэтому realme обратилась к пользователям с просьбой поучаствовать в опросе и оставить отзывы о продуктах. За несколько лет компания собрала результаты от более чем 10 тысяч пользователей — это помогло бренду лучше понять нужды своих клиентов.Выяснилось, что большинство пользователей объединяет два увлечения: путешествия и активные виды спорта на открытом воздухе. Основываясь на полученных данных, realme приступила к более тщательным испытаниям устройств в соответствующих условиях. Например, чтобы смартфон выдержал падение во время занятий скейтбордом или паркуром, его проверяют в реалистичных тестах — роняют с высоты 1,8 метра в разных направлениях и на разные виды поверхностей. А чтобы удостовериться, что устройство справится со своими задачами в разных уголках света, его подвергают температурным испытаниям, помещая в условия от -40 до +75°C.Процедура проверки realme включает более 130 различных тестов, выполненных в более чем 200 сценариях окружения. Кроме того, чтобы вывести процесс тестирования на новый уровень, realme объединилась с независимой аудиторской компанией TÜV Rheinland. Миссия TÜV Rheinland в этом проекте — установить новые отраслевые стандарты и сделать их ориентирами при производстве как флагманских, так и доступных устройств.В работе эксперты TÜV Rheinland руководствуются тремя принципами: независимость, беспристрастность и профессионализм. В настоящее время все это является синонимом слова «инновации». TÜV Rheinland выступает за безопасность и качество во всех сферах бизнеса и жизни. Основанная почти 150 лет назад компания является одним из ведущих мировых поставщиков услуг по тестированию и имеет более 20 000 сотрудников. Высококвалифицированные эксперты тестируют технические системы и продукты по всему миру, способствуют развитию инноваций в технологиях и бизнесе, обучают профессиям и сертифицируют системы управления в соответствии с международными стандартами. С 2006 года TÜV Rheinland является участником Глобального договора ООН по содействию устойчивому развитию и борьбе с коррупцией.После восьми месяцев исследований компаниями был разработан сертификат TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification, подтверждающий надежность смартфонов и призванный установить новый мировой стандарт качества мобильных устройств во всей индустрии. Тестирование включает 23 испытания, среди них 10 бытовых тестов (например, на падение и изгиб корпуса), семь сценариев использования в экстремальных условиях окружающей среды (сверхвысокая или сверхнизкая температура, высокая влажность, перепады давления, напряжения и пр.) и шесть проверок надежности компонентов. Тесты разработаны с учетом срока службы смартфона в течение трех лет.realme стал первым брендом, смартфоны которого получили сертификат качества TÜV Rheinland. Получение сертификации предполагает ряд тестов, которым будут подвергаться все устройства компании realme, а это значит, что вне зависимости от ценового сегмента смартфона, пользователи смогут быть уверены в его высоком качестве.Одним из главных условий создания качественной продукции в realme считают последовательность и выверенность операций, поэтому бренд инвестирует в создание автоматизированного производства. Это поможет свести к минимуму риск человеческой ошибки и повысить точность при выполнении сложных и тонких процессов. Примером успешно функционирующей автоматизации на производстве является выпуск схем по технологии SMT, в ходе которого компоненты на материнской плате PCB устанавливаются без участия человека. Уровень автоматизации на таком производстве составляет 87,5%, что намного выше отраслевых стандартов. Благодаря автоматизации процессов и примению технологий искусственного интеллекта, темпы производства realme достигли отметки в 60 миллионов устройств в год.В планах компании — достичь 95% автоматизации на производстве в ближайшие годы.realme C21 и C25 — первые смартфоны с сертификатом качества TÜV Rheinland