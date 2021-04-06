realme совместно с TÜV Rheinland создали новый стандарт качества

realme провел мероприятие realme x TÜV Quality Standards Launch, в рамках которого представил новый стандарт качества мобильных устройств. Стандарт, получивший название TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification, разработан немецкой аудиторской компанией TÜV Rheinland совместно с realme и основан на исследованиях первых трех лет эксплуатации смартфонов. realme C21 и realme C25 стали первыми устройствами, прошедшими новую сертификацию.

Качество в основе философии бренда

Мы всегда говорим, что философия realme строится на эстетике и передовых технологиях, но и это еще не все — прежде всего, бренд заботится о качестве устройств. Все продукты компании проходят строгий контроль. Так, отдел контроля качества имеет право не допускать выход продукции, не соответствующей требованиям. Процесс проектирования, разработки и тестирования смартфонов состоит из шести этапов. Отдел контроля качества участвует в каждом из них и имеет право в любой момент остановить процесс и отправить устройство на доработку.

Надежность для любителей активного образа жизни

Чтобы вывести качество устройств на новый уровень, необходимо знать, как именно покупатели используют смартфоны. Поэтому realme обратилась к пользователям с просьбой поучаствовать в опросе и оставить отзывы о продуктах. За несколько лет компания собрала результаты от более чем 10 тысяч пользователей — это помогло бренду лучше понять нужды своих клиентов.

Выяснилось, что большинство пользователей объединяет два увлечения: путешествия и активные виды спорта на открытом воздухе. Основываясь на полученных данных, realme приступила к более тщательным испытаниям устройств в соответствующих условиях. Например, чтобы смартфон выдержал падение во время занятий скейтбордом или паркуром, его проверяют в реалистичных тестах — роняют с высоты 1,8 метра в разных направлениях и на разные виды поверхностей. А чтобы удостовериться, что устройство справится со своими задачами в разных уголках света, его подвергают температурным испытаниям, помещая в условия от -40 до +75°C.

Новый мировой стандарт качества в мобильной индустрии, разработанный немецкими аудиторами из TÜV Rheinland

Процедура проверки realme включает более 130 различных тестов, выполненных в более чем 200 сценариях окружения. Кроме того, чтобы вывести процесс тестирования на новый уровень, realme объединилась с независимой аудиторской компанией TÜV Rheinland. Миссия TÜV Rheinland в этом проекте — установить новые отраслевые стандарты и сделать их ориентирами при производстве как флагманских, так и доступных устройств.

В работе эксперты TÜV Rheinland руководствуются тремя принципами: независимость, беспристрастность и профессионализм. В настоящее время все это является синонимом слова «инновации». TÜV Rheinland выступает за безопасность и качество во всех сферах бизнеса и жизни. Основанная почти 150 лет назад компания является одним из ведущих мировых поставщиков услуг по тестированию и имеет более 20 000 сотрудников. Высококвалифицированные эксперты тестируют технические системы и продукты по всему миру, способствуют развитию инноваций в технологиях и бизнесе, обучают профессиям и сертифицируют системы управления в соответствии с международными стандартами. С 2006 года TÜV Rheinland является участником Глобального договора ООН по содействию устойчивому развитию и борьбе с коррупцией.

После восьми месяцев исследований компаниями был разработан сертификат TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification, подтверждающий надежность смартфонов и призванный установить новый мировой стандарт качества мобильных устройств во всей индустрии. Тестирование включает 23 испытания, среди них 10 бытовых тестов (например, на падение и изгиб корпуса), семь сценариев использования в экстремальных условиях окружающей среды (сверхвысокая или сверхнизкая температура, высокая влажность, перепады давления, напряжения и пр.) и шесть проверок надежности компонентов. Тесты разработаны с учетом срока службы смартфона в течение трех лет.

realme стал первым брендом, смартфоны которого получили сертификат качества TÜV Rheinland. Получение сертификации предполагает ряд тестов, которым будут подвергаться все устройства компании realme, а это значит, что вне зависимости от ценового сегмента смартфона, пользователи смогут быть уверены в его высоком качестве.

Умное автоматизированное производство

Одним из главных условий создания качественной продукции в realme считают последовательность и выверенность операций, поэтому бренд инвестирует в создание автоматизированного производства. Это поможет свести к минимуму риск человеческой ошибки и повысить точность при выполнении сложных и тонких процессов. Примером успешно функционирующей автоматизации на производстве является выпуск схем по технологии SMT, в ходе которого компоненты на материнской плате PCB устанавливаются без участия человека. Уровень автоматизации на таком производстве составляет 87,5%, что намного выше отраслевых стандартов. Благодаря автоматизации процессов и примению технологий искусственного интеллекта, темпы производства realme достигли отметки в 60 миллионов устройств в год.

В планах компании — достичь 95% автоматизации на производстве в ближайшие годы.

realme C21 и C25 — первые смартфоны с сертификатом качества TÜV Rheinland

Комментарии и отзывы
Обзоры:
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Новости:
OPPO Reno5 Marvel Edition стал официальным в Индонезии

Oppo Reno5 Marvel Edition имеет индивидуальный дизайн на задней панели с логотипом Avengers, вместо этого...
Motorola Moto G50 официально продается за 249,99 евро

Компания Motorola представила бюджетный смартфон 5G Moto G50. ...
OPPO A74 4G показался в бенчмарке под другим именем

Недавние сливы информации от инсайдеров показали, что OPPO работает над версиями 4G и 5G смартфона OPPO A...
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
AMD представила мобильные процессоры Ryz...
AMD представила мобильные процессоры RyzОфициально анонсированы мобильные процессоры 5000-й серии компании AMD. ...
Объектив Sony EF 50mm F1.2 GM оценен в €...
Объектив Sony EF 50mm F1.2 GM оценен в €Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью FE 50mm F1.2 GM, котора...
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманс...
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. ФлагмансОдной из ключевых особенностей семейства игровых клавиатур HUNTSMAN от Razer являются аналоговые оптическ...
Western Digital выпустила твердотельные ...
Western Digital выпустила твердотельные Western Digital объявила о выпуске твердотельных накопителей серии Green SN350. Серия представлена в форм...
Рендеры iQOO Neo5 HQ показали до официал...
Рендеры iQOO Neo5 HQ показали до официал16 марта компания iQOO официально представит свой новый флагманский смартфон iQOO Neo5. А сегодня, ещё до...
AOC анонсировала изогнутый монитор AG323...
AOC анонсировала изогнутый монитор AG323AOC AG323QCX2 представляет собой 31,5 дюймовый экран с VA-панелью и разрешением 2560 на 1440 пикселей. Ча...
Galaxy M31 - первое бюджетное устройство...
Galaxy M31 - первое бюджетное устройствоРанее компания Samsung выпустила обновление One UI 3.0 на базе операционной системе Android 11 для устрой...
Xiaomi Mi 11 Ultra показался в бенчмарке...
Xiaomi Mi 11 Ultra показался в бенчмаркеВероятно, ни для кого не новость, что большинство крупных релизов на рынке смартфонов сливают в сеть ещё ...
Vivo S7t с MediaTek Dimensity 820 ...
Vivo S7t с MediaTek Dimensity 820 Компания Vivo выпускает новый смартфон под названием Vivo S7t. ...
Nintendo представила специальную версию ...
Nintendo представила специальную версию Компания Nintendo выпустила ограниченную серию консоли Switch. В честь популярного талисмана Mario, специ...
Redmi MAX TV 86 официально представлен...
Redmi MAX TV 86 официально представленНа мероприятии, посвященном запуску серии Redmi K40, суббренд Xiaomi также анонсировал три других продукт...
Первые примеры фото с камеры Fujifilm X-...
Первые примеры фото с камеры Fujifilm X-В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на беззеркальную APS-С камеру Fujifilm X-E4, котора...
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложениемОбзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложением
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor