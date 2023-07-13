realme выпустят смартфон 11 Pro, дизайн которого был разработан бывшим дизайнером GUCCI Маттео Менотто

Компания realme запускает новую серию смартфонов 11 Pro, которые выделяются своим премиальным дизайном. Для создания дизайна смартфонов realme Design Studio сотрудничал с известным дизайнером Маттео Менотто, ранее работавшим с брендами GUCCI, Chanel и Bulgari. Благодаря этому сотрудничеству, удалось найти уникальные решения, объединяющие мир моды и технологий.Основной концепцией дизайна стало переосмысление городской культуры, сочетание прошлого и настоящего, исторического наследия и современных тенденций. Базовой концепцией является душа Милана, слияние эстетики элегантного прошлого и яркого настоящего. Особенно примечательным стал доступный цвет - Бежевый (Sunrise Beige). Модуль камеры, выполненный в этом оттенке, напоминает восходящее утреннее солнце итальянского города, а желтая линия на задней панели символизирует уходящую вдаль улицу. Корпус смартфона окрашен в особый оттенок бежевого, приводящий в память старинные здания Милана, освещенные солнечными лучами. Тем не менее, для любителей разнообразия и индивидуального стиля, realme 10 Pro будет доступен в Черном цвете, а модель realme 11 Pro+ получит уникальный Зеленый цвет.

Смартфоны серии 11 Pro имеют заднюю панель с премиальной отделкой из экокожи, которая отличается высокой надежностью и износостойкостью. Это позволяет смартфону долго сохранять свой изначальный внешний вид и защищать его от разводов и следов пальцев. В сочетании с изогнутым экраном с частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью 2160 нит, такой дизайн подчеркивает роскошь и премиальность серии.realme ставит перед собой цель создавать смартфоны, которые сочетают в себе не только высокую функциональность, но и элегантный внешний вид, дополняющий индивидуальный стиль владельцев. Серия 11 Pro в первую очередь ориентирована на пользователей, которым важно сочетание моды и технологий, передовых функций и выражение собственности.Запуск серии realme 11 Pro в России запланирован на 13 июля. Помимо смартфонов, также будут представлены флагманские наушники realme Buds Air 5 Pro с двойным коаксильным драйвером, шумоподавлением до 50 дБ и шестью микрофонами для кристально чистого звука.