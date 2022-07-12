realme до конца лета запускает волну скидок на свои устройства

Компания realme объявила о снижении цен на целый ряд популярных смартфонов — GT Master Edition, 8, 8i, C21, C21Y, C25s и C11 2021. Приобрести данные модели с дополнительной скидкой можно в магазинах-партнерах: Tmall, DNS, Онлайн Трейд, Яндекс Маркет, Ситилинк, Ozon, WildBerries, МТС, Связной, М.Видео, Эльдорадо и Мегафон. Также до конца лета будут появляться другие выгодные предложения от realme. Размер скидки будет составлять до 10 000 рублей.Также в интерне-магазине Билайн сейчас действует эксклюзивное предложение: при покупке смартфона realme Narzo 50 за 19 990 рублей — беспроводные наушники с активным шумоподавлением realme Buds Air 2 за 5 990 рублей идут в подарок.