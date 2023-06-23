Обзор SVEN PS-770. Портативная колонка для вечеринок на природе

Если речь идет про портативную акустику, то чаще всего это решения сопоставимые по габаритам с банкой газировки. Такой формате удобен когда необходимо колонку часто носить с собой, но для вечеринки на открытом воздухе или во время отдыха на пляже будет не хватать уровня максимальной громкости. Изучаемая же сегодня SVEN PS-770 лишена этих недостатков, при этом с помощью нее можно даже организовать развлекательное мероприятие с аниматорами, как при одиночном размещении, так и объединив две такие колонки в стереопару, используя поддержка TWS.

SVEN PS-770

Комплектация

Производитель придерживается общего стиля оформления упаковки, сохраняя узнаваемость. На боковой ее грани описаны сценарии подключения и приведены данные по техническим характеристикам.

SVEN PS-770

Комплект включает блок питания, аудиокабель, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN PS-770 обзор

Внешний вид

По внешнему виду она напоминает те студийные колонки вы могли видеть на сценах. Рассчитана форма корпуса на вертикальное размещение. На дно нанесены две крупные резиновые ножки.

SVEN PS-770

Продумали вопрос удобства переноски. На ее тыльной грани есть ручка для переноски. На этой же грани находятся наклейка с техническими данными и механический тумблер питания.

SVEN PS-770

Большая часть площади лицевой стороны с защитной металлической сеткой, в верхней зоне которой штампованный логотип производителя

SVEN PS-770

За ней находятся два низкочастотных динамика диаметром 145 мм, периметр низкочастотных с многоцветной фоновой подсветкой. Также в акустическую группу входят два высокочастотных диаметром 38 мм и отверстия фазоинвертора.

SVEN PS-770

У подсветки в SVEN PS-770 есть несколько режимов, включая те что позволяют выбрать под сценарии эксплуатации и атмосферу.

SVEN PS-770

Управление как подсветки, так и воспроизведения, а также другими параметрами работы идет с помощью панели, занимающей всю площадь верхней грани. В центре поворотный регулятор, отвечающий за изменение громкости, по периметру распределен набор кнопок с нанесенной маркировкой. Разобраться будет несложно.

Панель разъемов включает два 6.3 мм гнезда для микрофона, аудиовход 3.5 мм, слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, гнездо питания и светодиодный индикатор.

SVEN PS-770

Контролировать оставшийся заряд аккумулятора, выбранный источник воспроизведения через LED-экран с белой подсветкой.

Пульт ДУ

В комплекте с SVEN PS-770 идет пульт ДУ, питающийся от двух ААА-батареек, которые добавили в стартовый комплект. Пульт дублирует кнопки с панели управления на самой колонке, плюс цифровая панель, которая упростит переключение радиостанций и треков.

SVEN PS-770

Тесты

Поддерживается беспроводное подключение по Bluetooth с поддержкой кодека SBC. Провести соединение можно традиционным способом, переведя в режим сопряжения, или просто соединив крышку смартфона с меткой NFC. Как и отмечали вначале, две такие колонки можно объединить в стереопару (TWS).

SVEN PS-770

Источник также можно подключать аудиокабелем или воспользоваться встроенным FM-тюнером или MP3-плеером, считывающим данные с флешки или карты памяти. Отдельно отметим подключение двух микрофонов с настраиваемым эхо и усилением, актуальное для караоке или при проведении развлекательных мероприятий. Работают все эти режимы стабильно, за время длительного тестирования не сталкивались со сбоями.

SVEN PS-770

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 4400 мАч. С работающей подсветкой при беспрерывном воспроизведении работала 8 часов. С запасом будет хватать для вечеринки или отдыха на природе.

SVEN PS-770

У системы очень высокий запас по уровню максимальной громкости. Звуковая сцена насыщенная с акцентом на басы. Оптимально для современной, поп и танцевальной музыки. Также владелец с помощью эквалайзера сможет скорректировать баланс, выбрав один из предустановленных пресетов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN PS-770 – портативная колонка для эксплуатации на открытом воздухе, способная заменить стационарные решения, как в вопросах громкости, так и качества звучания. При этом она предлагает актуальный набор интерфейсов и разъемов, включая и парный для микрофона, а подсветка станет эффектным штрихом при проведении вечеринок и дискотек.
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