Обзор 1More PistonBuds Pro. Беспроводные наушники с ANC и набором пресетов эквалайзера

Тестируемые сегодня наушники 1More PistonBuds Pro поддерживают систему активного шумоподавления. В этой модели предустановлено 12 предустановленных профилей эквалайзера, настроенных музыкантом Лука Биньярди, четырехкратным обладателем премии Грэмми. Из особенностей также отмечаются влагозащиту, длительное время автономной работы и установленную группу из четырех микрофонов.

Комплектация

В официальном интернет-магазине Aliexpress составляет 60 долларов.

Комплект включает дополнительные силиконовые амбушюры, USB-кабель, руководство пользователя, зарядный устройство. Собрано все в коробке c изображением наушников и данных по характеристикам.

1More PistonBuds Pro обзор

Внешний вид

Вышли в белом и черном вариантах исполнении. В общем цвете выполнены зарядный кейс, амбушюры и сам корпус наушников.

Форма у корпуса с традиционным исполнением. Габариты оптимальны для возможности ношения в кармане.

На его обратной стороне разъем USB-C. Рядом с ним механическая кнопка. На верхней крышке хромированная накладка с логотипом бренда.

Под крышкой две ниши с магнитными замками, используемыми для установки наушников. На лицевой стороне светодиодный индикатор.

Выполнены они в формате «капелек». Корпус 1More PistonBuds Pro защищены от воды, соответствуя требованиям класса IPX5.

На внешней стороне каждой из чашек расположена зона с текстурным рисунком и нанесенным логотипом бренда.

Поддерживается весь набор выполняемых действий, включая регулировку громкости и вызова голосового помощника.

Каждый из наушников с двумя микрофонами. Эта группа выполняет задачу не только передачи голоса, но и оценки окружающего шума.

На ножке фиксируются амбушюры из силикона. В комплекте идет четыре пары, позволяя подбирать оптимальное прилегание.

Софт

Габариты у наушников компактные, вес легкий. С внутренней части выведен датчик приближения, используемый для постановки на паузу при снятии.Наушники сопровождаются приложением для смартфона. После подключения можно будет просмотреть руководство по эксплуатации в виде визуальных и текстовых подсказок.

Выбрать режимы прослушивания: шумоподавления, сквозное прослушивание, выключение.

Выбор предустановленного набор профилей эквалайзера.

Изменение выполняемых сенсором действий.

Тесты

1More PistonBuds Pro оснащены чипом Airoha 1562AE. Они поддерживают Bluetooth 5.2 подключения с кодеками AAC и SBC. Тесты велись со смартфонами Android и iOS. Не сталкивались с качеством соединения.

По звуку есть умеренный бас. Общая звуковая сцена чистая и сбалансированная. С помощью встроенного набора пресетов, можно будет внести корректировки. В целом же тут это скорее маркетинговый ход, из них рабочими можно выделить только несколько, усилив высокие или низкие частоты. Большую часть времени эксплуатировали с выставленным высоким уровнем громкости.

Есть поддержка активного шумоподавления ANC. При эксплуатации в общественном транспорте или на открытом пространстве позволяет не отвлекаться от музыки или подкаста.

По посадке ушей все отлично. Одетыми не выступают заметно за пределы ушной раковины. В ходе тестового периода эксплуатации использовались вовремя фитнес тренировок на беговой дорожке.

Итоги

С включенным ANC время автономной работы составляет – 4.5 часа. Выключение шумоподавления увеличивается до 6 часов. В комплектном кейсе проводится два полных цикла.Для своей стоимости 1More PistonBuds Pro хорошо сбалансированы в вопросах качества выводимого звука, возможностей по настройкам и внешнего исполнения.