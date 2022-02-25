Обзор 1More PistonBuds Pro. Беспроводные наушники с ANC и набором пресетов эквалайзера

Тестируемые сегодня наушники 1More PistonBuds Pro поддерживают систему активного шумоподавления. В этой модели предустановлено 12 предустановленных профилей эквалайзера, настроенных музыкантом Лука Биньярди, четырехкратным обладателем премии Грэмми. Из особенностей также отмечаются влагозащиту, длительное время автономной работы и установленную группу из четырех микрофонов.

1More PistonBuds Pro

В официальном интернет-магазине Aliexpress составляет 60 долларов.

Комплектация

1More PistonBuds Pro

Комплект включает дополнительные силиконовые амбушюры, USB-кабель, руководство пользователя, зарядный устройство. Собрано все в коробке c изображением наушников и данных по характеристикам.

1More PistonBuds Pro

1More PistonBuds Pro обзор

Лучшая цена 1More PistonBuds Pro

Внешний вид

Вышли в белом и черном вариантах исполнении. В общем цвете выполнены зарядный кейс, амбушюры и сам корпус наушников.

1More PistonBuds Pro

Форма у корпуса с традиционным исполнением. Габариты оптимальны для возможности ношения в кармане.

1More PistonBuds Pro

На его обратной стороне разъем USB-C. Рядом с ним механическая кнопка. На верхней крышке хромированная накладка с логотипом бренда.

1More PistonBuds Pro

Под крышкой две ниши с магнитными замками, используемыми для установки наушников. На лицевой стороне светодиодный индикатор.

1More PistonBuds Pro

Выполнены они в формате «капелек». Корпус 1More PistonBuds Pro защищены от воды, соответствуя требованиям класса IPX5.

1More PistonBuds Pro

На внешней стороне каждой из чашек расположена зона с текстурным рисунком и нанесенным логотипом бренда.

1More PistonBuds Pro

Поддерживается весь набор выполняемых действий, включая регулировку громкости и вызова голосового помощника.

1More PistonBuds Pro

Каждый из наушников с двумя микрофонами. Эта группа выполняет задачу не только передачи голоса, но и оценки окружающего шума.

1More PistonBuds Pro

На ножке фиксируются амбушюры из силикона. В комплекте идет четыре пары, позволяя подбирать оптимальное прилегание.

1More PistonBuds Pro

Габариты у наушников компактные, вес легкий. С внутренней части выведен датчик приближения, используемый для постановки на паузу при снятии.

Софт

Наушники сопровождаются приложением для смартфона. После подключения можно будет просмотреть руководство по эксплуатации в виде визуальных и текстовых подсказок.

1More PistonBuds Pro

Выбрать режимы прослушивания: шумоподавления, сквозное прослушивание, выключение.

1More PistonBuds Pro

Выбор предустановленного набор профилей эквалайзера.

1More PistonBuds Pro

Изменение выполняемых сенсором действий.

1More PistonBuds Pro

Тесты

1More PistonBuds Pro оснащены чипом Airoha 1562AE. Они поддерживают Bluetooth 5.2 подключения с кодеками AAC и SBC. Тесты велись со смартфонами Android и iOS. Не сталкивались с качеством соединения.

1More PistonBuds Pro

По звуку есть умеренный бас. Общая звуковая сцена чистая и сбалансированная. С помощью встроенного набора пресетов, можно будет внести корректировки. В целом же тут это скорее маркетинговый ход, из них рабочими можно выделить только несколько, усилив высокие или низкие частоты. Большую часть времени эксплуатировали с выставленным высоким уровнем громкости.

1More PistonBuds Pro

Есть поддержка активного шумоподавления ANC. При эксплуатации в общественном транспорте или на открытом пространстве позволяет не отвлекаться от музыки или подкаста.

1More PistonBuds Pro

По посадке ушей все отлично. Одетыми не выступают заметно за пределы ушной раковины. В ходе тестового периода эксплуатации использовались вовремя фитнес тренировок на беговой дорожке.

1More PistonBuds Pro

С включенным ANC время автономной работы составляет – 4.5 часа. Выключение шумоподавления увеличивается до 6 часов. В комплектном кейсе проводится два полных цикла.

Итоги

Для своей стоимости 1More PistonBuds Pro хорошо сбалансированы в вопросах качества выводимого звука, возможностей по настройкам и внешнего исполнения.
Комментарии и отзывы 1More PistonBuds Pro
Представлены наушники Noise Buds VS202 TWS…
Представлены наушники Noise Buds VS202 TWSСегодня в Индии были представлены беспроводные наушники Noise Buds VS202 TWS. Новые наушники Noise Buds V…
Официальный тизер беспроводных наушников OPPO Enco M32…
Официальный тизер беспроводных наушников OPPO Enco M32Компания готовится выпустить беспроводные наушники OPPO Enco M32, они являются преемником Enco M31, выпущ…
Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игр…
Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игрТестируемые сегодня наушники Edifier P205 могут похвастать насыщенными басами. Выполнены в формате вклады…
Представлены наушники Nokia Go Earbuds 2+ и Go Earbuds 2 Pro…
Представлены наушники Nokia Go Earbuds 2+ и Go Earbuds 2 ProПредставлены наушники Nokia Go Earbuds 2+ и Go Earbuds 2 Pro с шумоподавлением и 24-часовым временем авто…
Nokia готовится к выпуску новых наушников…
Nokia готовится к выпуску новых наушниковHMD Global, материнская компания Nokia , готовится к напряженным операциям в преддверии Нового года. В на…
MSI представила микрофон Immerse GV60 и беспроводную гарниту…
MSI представила микрофон Immerse GV60 и беспроводную гарнитуMSI анонсировала два новых продукта Immerse, микрофон GV60 и беспроводную гарнитуру GH50. GV60 — это отде…
TechPowerUp и 1More представили беспроводные наушники Comfob…
TechPowerUp и 1More представили беспроводные наушники Comfob1More Comfobuds 2 — это великолепные беспроводные наушники с дизайном, ориентированным на комфорт без уще…
Обзор Plextone G50 Mark II. Игровые наушники с пассивной виб…
Обзор Plextone G50 Mark II. Игровые наушники с пассивной вибБеспроводные наушники при всех своих преимуществах имеют проблему с задержками при воспроизведении контен…
Обзор 1More PistonBuds Pro. Беспроводные наушники с ANC и набором пресетов эквалайзераОбзор 1More PistonBuds Pro. Беспроводные наушники с ANC и набором пресетов эквалайзера
Обзор Edifier X3. Недорогие TWS наушники с aptXОбзор Edifier X3. Недорогие TWS наушники с aptX
Обзор Harper HB-528. Игровые TWS-наушники с RGBОбзор Harper HB-528. Игровые TWS-наушники с RGB
Обзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушникиОбзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушники
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсоромОбзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor