Обзор 1More PistonBuds Pro. Беспроводные наушники с ANC и набором пресетов эквалайзера

В официальном интернет-магазине Aliexpress составляет 60 долларов.
Комплект включает дополнительные силиконовые амбушюры, USB-кабель, руководство пользователя, зарядный устройство. Собрано все в коробке c изображением наушников и данных по характеристикам.
Форма у корпуса с традиционным исполнением. Габариты оптимальны для возможности ношения в кармане.
На его обратной стороне разъем USB-C. Рядом с ним механическая кнопка. На верхней крышке хромированная накладка с логотипом бренда.
Под крышкой две ниши с магнитными замками, используемыми для установки наушников. На лицевой стороне светодиодный индикатор.
Выполнены они в формате «капелек». Корпус 1More PistonBuds Pro защищены от воды, соответствуя требованиям класса IPX5.
На внешней стороне каждой из чашек расположена зона с текстурным рисунком и нанесенным логотипом бренда.
Поддерживается весь набор выполняемых действий, включая регулировку громкости и вызова голосового помощника.
Каждый из наушников с двумя микрофонами. Эта группа выполняет задачу не только передачи голоса, но и оценки окружающего шума.
На ножке фиксируются амбушюры из силикона. В комплекте идет четыре пары, позволяя подбирать оптимальное прилегание.
Габариты у наушников компактные, вес легкий. С внутренней части выведен датчик приближения, используемый для постановки на паузу при снятии.
Выбрать режимы прослушивания: шумоподавления, сквозное прослушивание, выключение.
Выбор предустановленного набор профилей эквалайзера.
Изменение выполняемых сенсором действий.
По звуку есть умеренный бас. Общая звуковая сцена чистая и сбалансированная. С помощью встроенного набора пресетов, можно будет внести корректировки. В целом же тут это скорее маркетинговый ход, из них рабочими можно выделить только несколько, усилив высокие или низкие частоты. Большую часть времени эксплуатировали с выставленным высоким уровнем громкости.
Есть поддержка активного шумоподавления ANC. При эксплуатации в общественном транспорте или на открытом пространстве позволяет не отвлекаться от музыки или подкаста.
По посадке ушей все отлично. Одетыми не выступают заметно за пределы ушной раковины. В ходе тестового периода эксплуатации использовались вовремя фитнес тренировок на беговой дорожке.
С включенным ANC время автономной работы составляет – 4.5 часа. Выключение шумоподавления увеличивается до 6 часов. В комплектном кейсе проводится два полных цикла.