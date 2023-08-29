Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER DK D3-B

Сегодня мы рассмотрим детально корпус 1STPLAYER DK D3-B, выполненный в типоразмере Mini-Tower и позволяющий собрать игровую сборку с материнской платой miniITX/mATX и видеокартой длиной до 335 мм. Из особенностей этого шасси выделяются стенка из закаленного стекла с петлями, три комплектных вентилятора с подсветкой и вентилируемая лицевая панель.

1STPLAYER DK D3-B

Комплектация

1STPLAYER DK D3-B

Коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по спецификациям. Комплект включает пакетик с различными типами винтов и пластиковые стяжки.

1STPLAYER DK D3-B

1STPLAYER DK D3-B обзор

Внешний вид

Помимо корпуса в белом исполнении представлен и в черном. Отличия между ними не только в окраске шасси, но и цвете рамки вентиляторов, они выполнены в цвет корпуса.

1STPLAYER DK D3-B

У корпуса компактные габариты, составляющие 230 x 391 x 404 мм. Его можно будет свободно разместить свободно на столе рядом с монитором.

1STPLAYER DK D3-B

Боковая выполнена из закаленного стекла с тонированной рамкой по периметру. На шасси стенка установлена с помощью петель. Открывать и закрывать удобно, также предусмотрена возможность ее снятия.

1STPLAYER DK D3-B

Лицевая панель с интересным пиксельным дизайном в виде сетки. Исполнение этих вырезов с внутренней скрытой подложкой, исключает попадание крупных предметов внутрь и снижает попадание пыли.

1STPLAYER DK D3-B

Стенку можно снять, получив доступ к предустановленным двум 120 мм вентиляторам. Они как и тыльный идут с FRGB-подсветкой. Работающую подсветку видно как через лицевую панель, так и боковую стенку.

1STPLAYER DK D3-B

Набор разъемов сосредоточен на верхней грани. Тут два USB 2.0 разъема, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения.

1STPLAYER DK D3-B

Остальная часть площади верхней стенки у 1STPLAYER DK D3-B это вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения.

1STPLAYER DK D3-B

На ней фиксируется противопылевой фильтр с магнитным креплением. Решетка окрашена в белый, казалось бы мелочь, но все это складывается в общее восприятие внешнего вида.

1STPLAYER DK D3-B

Левая стенка из цельного листа металла снимается и ставится сдвигом. Фиксируется при помощи двух накатанных винтов.

1STPLAYER DK D3-B

На основании корпуса четыре пластиковые ножки белого цвета. Под зоной блока питания вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Отсюда же идет доступ к винтам которые держат стойку под жёсткие диски.

1STPLAYER DK D3-B

Заглушки на задней панели выполнены по схеме 4+2, две из которых расположены под вертикальное размещение видеокарты. Все несъемные и идут с вентиляционными вырезами в виде сот.

Внутренняя часть

Внутренняя часть корпуса разделена на две камеры, так в 1STPLAYER DK D3-B будет разделены основные компоненты, лишняя длина кабелей, блок питания и накопители. Как итог упрощается аккуратный монтаж и улучшается общий вид собираемой системы.

1STPLAYER DK D3-B

Поддерживается установка материнской платы miniITX и mATX. Сбоку и снизу по два выреза используемых для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Они идут без дополнительных резиновых клапанов. Видеокарты до 335 мм.

1STPLAYER DK D3-B

При таком компактном исполнении поддерживается установка башенной конструкции высотой до 175 мм. По системам жидкостного охлаждения есть возможность поставить радиатор 240 мм.

1STPLAYER DK D3-B

Три комплектных вентилятора типоразмера 120 мм. Подключаются при помощи 3-пинового коннектора, для удобства предусмотрено последовательное соединение.

1STPLAYER DK D3-B

Для дисковой подсистемы можно поставить один 3.5 или два 2.5 дюймовых диска в стойку в скрытом отсеке и два 2.5 дюймовых диска на обратную стойку материнской плате.

1STPLAYER DK D3-B

Распределены ушки, используемые для фиксации кабелей при помощи стяжек. Зазора между стенкой достаточно для свободной укладки.

Сборка

Система собиралась с материнской платой типоразмера mATX и процессором Intel Core i5-12400. Для отвода тепла башенное охлаждение ID-COOLING SE-207-XT SLIM, видеокарта AMD Radeon RX6700 XT.

1STPLAYER DK D3-B

Укладка в корпусе проходит аккуратно. Проблем в ходе сборки замечено не было.

1STPLAYER DK D3-B

Тесты

Для начала приведем замер температуры в режиме синтетического нагрева, проведенное с закрытой боковой крышкой.

1STPLAYER DK D3-B

Уровень шума замерялся на расстоянии 20 сантиметров. Штатные вентиляторы работают тихо, при размещении на столе их не было слышно.

1STPLAYER DK D3-B

Итоги

1STPLAYER DK D3-B – компактный корпус для мощных игровых сборок и рабочих станций. Привлекательное внешнее исполнение, боковая стенка из стекла с петлями, три комплектных вентилятора с подсветкой, совместимость с высоким башенным охлаждением, поддержка актуальных видеокарт AMD и NVIDIA. К минусам отнесем сложность с обслуживанием пылевого фильтра под блоком питания.
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