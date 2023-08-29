Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER DK D3-B

Сегодня мы рассмотрим детально корпус 1STPLAYER DK D3-B, выполненный в типоразмере Mini-Tower и позволяющий собрать игровую сборку с материнской платой miniITX/mATX и видеокартой длиной до 335 мм. Из особенностей этого шасси выделяются стенка из закаленного стекла с петлями, три комплектных вентилятора с подсветкой и вентилируемая лицевая панель.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по спецификациям. Комплект включает пакетик с различными типами винтов и пластиковые стяжки.

1STPLAYER DK D3-B обзор

Внешний вид

Помимо корпуса в белом исполнении представлен и в черном. Отличия между ними не только в окраске шасси, но и цвете рамки вентиляторов, они выполнены в цвет корпуса.

У корпуса компактные габариты, составляющие 230 x 391 x 404 мм. Его можно будет свободно разместить свободно на столе рядом с монитором.

Боковая выполнена из закаленного стекла с тонированной рамкой по периметру. На шасси стенка установлена с помощью петель. Открывать и закрывать удобно, также предусмотрена возможность ее снятия.

Лицевая панель с интересным пиксельным дизайном в виде сетки. Исполнение этих вырезов с внутренней скрытой подложкой, исключает попадание крупных предметов внутрь и снижает попадание пыли.

Стенку можно снять, получив доступ к предустановленным двум 120 мм вентиляторам. Они как и тыльный идут с FRGB-подсветкой. Работающую подсветку видно как через лицевую панель, так и боковую стенку.

Набор разъемов сосредоточен на верхней грани. Тут два USB 2.0 разъема, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения.

Остальная часть площади верхней стенки у 1STPLAYER DK D3-B это вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения.

На ней фиксируется противопылевой фильтр с магнитным креплением. Решетка окрашена в белый, казалось бы мелочь, но все это складывается в общее восприятие внешнего вида.

Левая стенка из цельного листа металла снимается и ставится сдвигом. Фиксируется при помощи двух накатанных винтов.

На основании корпуса четыре пластиковые ножки белого цвета. Под зоной блока питания вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Отсюда же идет доступ к винтам которые держат стойку под жёсткие диски.

Внутренняя часть

Заглушки на задней панели выполнены по схеме 4+2, две из которых расположены под вертикальное размещение видеокарты. Все несъемные и идут с вентиляционными вырезами в виде сот.Внутренняя часть корпуса разделена на две камеры, так в 1STPLAYER DK D3-B будет разделены основные компоненты, лишняя длина кабелей, блок питания и накопители. Как итог упрощается аккуратный монтаж и улучшается общий вид собираемой системы.

Поддерживается установка материнской платы miniITX и mATX. Сбоку и снизу по два выреза используемых для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Они идут без дополнительных резиновых клапанов. Видеокарты до 335 мм.

При таком компактном исполнении поддерживается установка башенной конструкции высотой до 175 мм. По системам жидкостного охлаждения есть возможность поставить радиатор 240 мм.

Три комплектных вентилятора типоразмера 120 мм. Подключаются при помощи 3-пинового коннектора, для удобства предусмотрено последовательное соединение.

Для дисковой подсистемы можно поставить один 3.5 или два 2.5 дюймовых диска в стойку в скрытом отсеке и два 2.5 дюймовых диска на обратную стойку материнской плате.

Сборка

Распределены ушки, используемые для фиксации кабелей при помощи стяжек. Зазора между стенкой достаточно для свободной укладки.Система собиралась с материнской платой типоразмера mATX и процессором Intel Core i5-12400. Для отвода тепла башенное охлаждение ID-COOLING SE-207-XT SLIM, видеокарта AMD Radeon RX6700 XT.

Укладка в корпусе проходит аккуратно. Проблем в ходе сборки замечено не было.

Тесты

Для начала приведем замер температуры в режиме синтетического нагрева, проведенное с закрытой боковой крышкой.

Уровень шума замерялся на расстоянии 20 сантиметров. Штатные вентиляторы работают тихо, при размещении на столе их не было слышно.

Итоги

1STPLAYER DK D3-B – компактный корпус для мощных игровых сборок и рабочих станций. Привлекательное внешнее исполнение, боковая стенка из стекла с петлями, три комплектных вентилятора с подсветкой, совместимость с высоким башенным охлаждением, поддержка актуальных видеокарт AMD и NVIDIA. К минусам отнесем сложность с обслуживанием пылевого фильтра под блоком питания.