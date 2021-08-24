Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ Gold

Не так давно мы проводили детальное изучение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, питание этой видеокарты старшего уровня осуществлял блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W. Эта серия ARMOR обеспечивает эффективность до 92,3% и соответствует требования сертификата 80+ Gold. Из особенностей также отмечается остановка вентилятора при температуре ниже 60 градусов, обеспечивая бесшумный режим работы.

1stPlayer PS-750AR 750W

Приобрести можно со средней стоимостью 5 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Сопровождается эта линейка гарантией сроком в 1 год.

Комплектация

1stPlayer PS-750AR 750W

Упакован в коробку оформленную в темной стилистике. На лицевую сторону нанесено изображение сертификата 80+ Gold. Комплект включает силовой кабель, нейлоновые стяжки и винты для фиксации в корпусе.

1stPlayer PS-750AR 750W

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Глубина корпуса 140 мм.

1stPlayer PS-750AR 750W

На крышке штампованная вентиляционная решетка, защищающая вентилятор. Оформлены в виде стеки из сот.

1stPlayer PS-750AR 750W

Отдельного доступа к вентилятору в этой модели не предусмотрено. Разбор корпуса приведет к повреждению гарантийной пломбы.

1stPlayer PS-750AR 750W

На задней стенке у 1stPlayer PS-750AR 750W помимо гнезда питания и тумблера питания выведена кнопка красного цвета. Она отвечает за активацию или отключение режима полной остановки вращения при температуре ниже 60 градусов.

1stPlayer PS-750AR 750W

В этой модели используется несъемный кабель менеджмент. Все кабели кроме питания материнской платы с защитной нейлоновой оплеткой идут в плоском исполнении.

1stPlayer PS-750AR 750W

Эта версия располагает двумя CPU 4+4, позволяя обеспечить питание старших процессоров. Под видеокарту доступно два PCIe 6+2. Набор для подключения накопителей и аксессуаров из SATA и MOLEX.

1stPlayer PS-750AR 750W

На основание корпуса нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками по линиям. На линию 12V выделено 744W с 62A и 100W суммарно на 3.3 и 5V.

1stPlayer PS-750AR 750W

В рамках данной серии доступны блоки питания мощностью 550W, 650W, 750W. Можно подобрать в зависимости от тех компонентов, которые будут ставиться в сборку.

Начинка

Установлен 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Есть режим с полной остановкой.

1stPlayer PS-750AR 750W

На входе установлена группа фильтров и конденсаторов. Обеспечивается комплексная защита.

1stPlayer PS-750AR 750W

Диодные сборки на отдельных металлических радиаторах с дополнительным оребрением.

1stPlayer PS-750AR 750W

Основной конденсатор 470 мКф 420V. Рассчитан он на работу при температуре до 105 градусов. LLC + DC-DC сборка.

1stPlayer PS-750AR 750W

Тесты

КПД

1stPlayer PS-750AR 750W

Данные
150W89
250W90
350W91
500W92
650W90
750W89

Уровень напряжения на линиях

1stPlayer PS-750AR 750W

150W300W750W
1212,111211,9
55.075.014.98
3,333.363.293.25

Уровень шума:

1stPlayer PS-750AR 750W

Данные
Простой31
Нагрузка42

Итоги

1stPlayer PS-750AR 750W – один из самых доступных блоков питания с мощностью 750W и сертификатом 80+ Gold. В ходе продолжительных нагрузочных тестов подтвердил высокую эффективность и стабильность по линиям. Предлагаемый набор разъемов и мощность по линии 12V дает возможность обеспечить питание процессора и видеокарты старшего уровня. Не устроить может ограниченная 1 годом гарантия.
Комментарии и отзывы 1stPlayer PS-750AR 750W
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