Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ Gold

Не так давно мы проводили детальное изучение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, питание этой видеокарты старшего уровня осуществлял блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W. Эта серия ARMOR обеспечивает эффективность до 92,3% и соответствует требования сертификата 80+ Gold. Из особенностей также отмечается остановка вентилятора при температуре ниже 60 градусов, обеспечивая бесшумный режим работы.

Комплектация

Приобрести можно со средней стоимостью 5 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Сопровождается эта линейка гарантией сроком в 1 год.

Упакован в коробку оформленную в темной стилистике. На лицевую сторону нанесено изображение сертификата 80+ Gold. Комплект включает силовой кабель, нейлоновые стяжки и винты для фиксации в корпусе.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Глубина корпуса 140 мм.

На крышке штампованная вентиляционная решетка, защищающая вентилятор. Оформлены в виде стеки из сот.

Отдельного доступа к вентилятору в этой модели не предусмотрено. Разбор корпуса приведет к повреждению гарантийной пломбы.

На задней стенке у 1stPlayer PS-750AR 750W помимо гнезда питания и тумблера питания выведена кнопка красного цвета. Она отвечает за активацию или отключение режима полной остановки вращения при температуре ниже 60 градусов.

В этой модели используется несъемный кабель менеджмент. Все кабели кроме питания материнской платы с защитной нейлоновой оплеткой идут в плоском исполнении.

Эта версия располагает двумя CPU 4+4, позволяя обеспечить питание старших процессоров. Под видеокарту доступно два PCIe 6+2. Набор для подключения накопителей и аксессуаров из SATA и MOLEX.

На основание корпуса нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками по линиям. На линию 12V выделено 744W с 62A и 100W суммарно на 3.3 и 5V.

Начинка

В рамках данной серии доступны блоки питания мощностью 550W, 650W, 750W. Можно подобрать в зависимости от тех компонентов, которые будут ставиться в сборку.Установлен 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Есть режим с полной остановкой.

На входе установлена группа фильтров и конденсаторов. Обеспечивается комплексная защита.

Диодные сборки на отдельных металлических радиаторах с дополнительным оребрением.

Основной конденсатор 470 мКф 420V. Рассчитан он на работу при температуре до 105 градусов. LLC + DC-DC сборка.

Тесты

КПД

Данные 150W 89 250W 90 350W 91 500W 92 650W 90 750W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 300W 750W 12 12,11 12 11,9 5 5.07 5.01 4.98 3,33 3.36 3.29 3.25

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 42

Итоги

1stPlayer PS-750AR 750W – один из самых доступных блоков питания с мощностью 750W и сертификатом 80+ Gold. В ходе продолжительных нагрузочных тестов подтвердил высокую эффективность и стабильность по линиям. Предлагаемый набор разъемов и мощность по линии 12V дает возможность обеспечить питание процессора и видеокарты старшего уровня. Не устроить может ограниченная 1 годом гарантия.