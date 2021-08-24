Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ Gold

Приобрести можно со средней стоимостью 5 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Сопровождается эта линейка гарантией сроком в 1 год.
Упакован в коробку оформленную в темной стилистике. На лицевую сторону нанесено изображение сертификата 80+ Gold. Комплект включает силовой кабель, нейлоновые стяжки и винты для фиксации в корпусе.
На крышке штампованная вентиляционная решетка, защищающая вентилятор. Оформлены в виде стеки из сот.
Отдельного доступа к вентилятору в этой модели не предусмотрено. Разбор корпуса приведет к повреждению гарантийной пломбы.
На задней стенке у 1stPlayer PS-750AR 750W помимо гнезда питания и тумблера питания выведена кнопка красного цвета. Она отвечает за активацию или отключение режима полной остановки вращения при температуре ниже 60 градусов.
В этой модели используется несъемный кабель менеджмент. Все кабели кроме питания материнской платы с защитной нейлоновой оплеткой идут в плоском исполнении.
Эта версия располагает двумя CPU 4+4, позволяя обеспечить питание старших процессоров. Под видеокарту доступно два PCIe 6+2. Набор для подключения накопителей и аксессуаров из SATA и MOLEX.
На основание корпуса нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками по линиям. На линию 12V выделено 744W с 62A и 100W суммарно на 3.3 и 5V.
В рамках данной серии доступны блоки питания мощностью 550W, 650W, 750W. Можно подобрать в зависимости от тех компонентов, которые будут ставиться в сборку.
На входе установлена группа фильтров и конденсаторов. Обеспечивается комплексная защита.
Диодные сборки на отдельных металлических радиаторах с дополнительным оребрением.
Основной конденсатор 470 мКф 420V. Рассчитан он на работу при температуре до 105 градусов. LLC + DC-DC сборка.
|Данные
|150W
|89
|250W
|90
|350W
|91
|500W
|92
|650W
|90
|750W
|89
|150W
|300W
|750W
|12
|12,11
|12
|11,9
|5
|5.07
|5.01
|4.98
|3,33
|3.36
|3.29
|3.25
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|42